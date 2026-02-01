Bật mí công dụng bất ngờ của lỗ nhỏ trên bấm móng tay

Được phát minh vào năm 1875 tại Mỹ, chiếc bấm móng tay nhanh chóng thay thế cho việc bấm móng bằng kéo nhỏ hoặc dùng dao gọt, bấm móng tay đã trở thành vật dụng vệ sinh cá nhân thiết yếu trong hầu hết mọi gia đình.

Người đặt nền móng cho cuộc cách mạng này là Valentine Fogerty. Thiết kế của ông ban đầu có hình dạng một chiếc dũa tròn thu nhỏ, cho phép người dùng mài sắc và cắt tỉa móng tay một cách an toàn hơn so với việc sử dụng các dụng cụ nhọn vốn rất dễ gây thương tích.

Chiếc lỗ tròn trên bấm móng tay có nhiều công dụng hơn nhiều người lầm tưởng.

Sau đó, vào năm 1881, hai nhà sáng chế Eugene Heim và Celestin Matz đã cải tiến thiết kế này thành dạng kẹp bấm gần gũi hơn với hình dáng hiện nay. Tuy nhiên, sản phẩm này thật sự lan rộng khi công ty của H.C. Cook tại Ansonia, Connecticut, Mỹ đưa vào sản xuất hàng loạt.

Với những cải tiến vượt trội về lực đòn bẩy, chiếc bấm móng tay mới thực sự trở thành vật dụng quốc dân trên toàn thế giới. Sự ra đời của thiết kế nhỏ gọn này không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật mà còn định hình lại tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân của con người hiện đại.

Công dụng thực sự của chiếc lỗ tròn hoàn toàn mang tính thực tế là cho phép người dùng gắn bấm móng tay vào móc chìa khóa hoặc dây xích nhỏ. Ngày trước, người ta thường mang bấm móng tay bên người.

Việc gắn chúng vào chìa khóa sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy dụng cụ này thay vì phải lục tung ngăn kéo phòng tắm mỗi khi cần. Bên cạnh đó, khi mang bấm móng tay bên người cũng giúp dễ vệ sinh mọi lúc mọi nơi dù ở trên xe buýt hay trước buổi hẹn hò.

Về yếu tố kỹ thuật, lúc sử dụng bấm móng tay, bạn dễ gặp tình huống lưỡi bấm quá chặt hoặc quá lỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bấm, sửa móng. Lỗ tròn nhỏ được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

Ngoài công dụng chính, chiếc bấm móng tay còn có thể dùng để uốn thép giúp bảo vệ tay.

Lỗ tròn được cấu tạo để tháo lắp ra dễ dàng. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng thay đổi độ rộng của 2 lưỡi dao. Ngoài ra, lỗ tròn này cũng giúp thay thế dũa móng tay hư hỏng.

Bên cạnh đó, lỗ tròn ở chiếc bấm móng tay còn dùng để uốn dây kim loại. Trong thời đại công nghiệp, việc uốn những thanh thép nhỏ thường xuyên sẽ gây tổn hại cho tay. Khi muốn bẻ cong dây kim loại nhỏ, người dùng chỉ cần luồn sợi dây vào lỗ này rồi uốn cong nó theo ý muốn, vừa đỡ tốn sức lại vừa nhanh.