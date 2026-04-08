HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bát mì cay khiến 8 triệu người bỏ bữa, đại gia 7118 tỷ cũng ngứa tay nhập cuộc khoe đồ ăn độc đáo

Khánh Vy |

Trào lưu này thậm chí còn thu hút sự chú ý và màn bắt trend đầy hài hước của một giáo sư đình đám.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng gây chú ý trên nền tảng X. Một tài khoản đã chia sẻ hình ảnh bát mì cay thập cẩm với màu sắc và kết cấu vô cùng lộn xộn. Bức ảnh nhanh chóng thu hút gần 8 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ về mặt thị giác. Đi kèm bức ảnh chủ nhân bài đăng còn để lại một lời thách thức rủ cộng đồng mạng cùng khoe những món ăn có hình thức chấn động nhất. Động thái tưởng chừng đơn giản này đã vô tình châm ngòi cho một trào lưu mới bùng nổ mạnh mẽ.

Bát mỳ malatang, món ăn khơi màu chủ đề hot nhất hiện nay. (Ảnh: @3_mo0O___)

Trào lưu khoe chiến tích phá bếp gây sốt

Hưởng ứng lời kêu gọi hàng ngàn người dùng mạng xã hội bắt đầu thi nhau chia sẻ những tác phẩm nấu nướng thất bại của mình. Hàng loạt hình ảnh về các món ăn cháy đen biến dạng hay có cách kết hợp nguyên liệu kỳ lạ được đăng tải rầm rộ. Bảng tin giờ đây ngập tràn những mâm cơm bóng đêm mang tính giải trí cao.

Một món lẩu súp mè thật khó tả (Ảnh: @hisashichanvr)

(Ảnh: @yuhan_rocks)

Món cơm nắm như cục gôm. (Ảnh: @sibaldie18)

Khác với những xu hướng khoe ẩm thực sang trọng thông thường trào lưu này lại mang đến sự thoải mái và tiếng cười sảng khoái. Người xem không hề buông lời chê bai mà tỏ ra vô cùng thích thú để lại nhiều bình luận đồng cảm với những người không có năng khiếu trong chuyện bếp núc.

Món canh ốc suối kì lạ (Ảnh: @n_0klim)

Món trứng hấp như được chụp từ máy UV (Ảnh: @HEART8REAK3R)

Miếng đậu hũ được dân mạng ví như miếng salonpas (Ảnh: @zjzhyxtssaa)

Sự xuất hiện bất ngờ của Giáo sư cơ khí nghìn tỷ

Sức nóng của trào lưu khoe đồ ăn thảm họa càng được đẩy lên đỉnh điểm khi có sự góp mặt của một nhân vật tầm cỡ. Cư dân mạng đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện G Dragon nam thần tượng kiêm tân Giáo sư cơ khí của một trường đại học danh giá tại Hàn Quốc cũng hào hứng tham gia.

“Nói về khoảng chụp hình nà thì G-Dragon không có đối thủ nhé, trông buồn cười thật.” - một fan hâm mộ nhanh trí ứng cử thần tượng của mình.

Nguồn: The Korea Herald

Sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 7118 tỷ đồng và luôn gắn liền với hình ảnh sành điệu hoàn hảo thế nhưng G Dragon lại không ngần ngại khoe thành phẩm nấu ăn thất bại của bản thân. Sự gần gũi và khiếu hài hước của nam nghệ sĩ đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng phấn khích. Nhiều ý kiến vui đùa cho rằng dù có là tỷ phú hay một giáo sư uyên bác thì đôi khi cũng phải chịu thua trước công việc nấu nướng hàng ngày. Trào lưu này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn kéo gần khoảng cách giữa những ngôi sao hàng đầu và công chúng.

Tags

Hàn Quốc

G-Dragon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại