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Bật mí: 12 con giáp tham khảo kê bàn học như sau để có phong thuỷ học tập tốt nhất, kiến thức vào đầu ào ào

Minh Châu
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Một chút thay đổi nhỏ về không gian để thuận theo tự nhiên, hợp với tính cách bẩm sinh cũng là liều "doping" tinh thần cực tốt đấy!

Ông bà ta có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", chuyện học hành cũng vậy. Đôi khi chỉ cần thay đổi hướng ngồi, kê lại cái bàn cho hợp tính cách (bản mệnh) của con giáp mình cầm tinh, sĩ tử sẽ thấy đầu óc thông tuệ và bớt "tín hiệu vũ trụ" buồn ngủ hơn hẳn.

Hãy cùng soi chiếu xem 12 con giáp nên setup "đại bản doanh" ôn thi như thế nào để vừa hợp phong thủy, vừa kích thích não bộ tốt nhất nhé!

1. Nhóm Kiên Trì & Kỷ Luật (Tỵ - Dậu - Sửu)

Gồm: Tuổi Rắn, Gà, Trâu

Đây là nhóm nổi tiếng với sự cần cù, tỉ mỉ và thực tế. Các bạn không cần màu mè, chỉ cần hiệu quả.

- Không gian "chân ái": Phong cách tối giản (Minimalism) và trật tự.

Tuổi Sửu (Trâu): Cần sự ổn định và yên tĩnh tuyệt đối. Góc học tập nên quay vào tường hoặc nơi ít người qua lại để tránh xao nhãng. Bàn ghế phải chắc chắn, vững chãi như tính cách của họ.

Tuổi Dậu (Gà): "Thánh soi" chi tiết. Bàn học phải cực kỳ ngăn nắp, đủ ánh sáng (ưu tiên đèn led chống cận thị) để họ không bỏ sót bất kỳ lỗi nhỏ nào trong bài thi.

Tuổi Tỵ (Rắn): Thích sự kín đáo và bí ẩn. Một góc học tập riêng tư, có rèm che hoặc ở góc phòng (tránh đối diện cửa ra vào) sẽ giúp Tỵ tập trung suy nghĩ sâu sắc.

Bật mí phong thủy bàn học cho 12 con giáp giúp học tập hiệu quả hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Nhóm Sáng Tạo & Linh Hoạt (Thân - Tý - Thìn)

Gồm: Tuổi Khỉ, Chuột, Rồng

Đây là nhóm thông minh, nhanh nhạy nhưng... cả thèm chóng chán. Bắt họ ngồi im như tượng là cực hình.

Không gian "chân ái": Đa năng và Công nghệ.

Tuổi Tý (Chuột): Nhanh nhẹn và tháo vát. Góc học tập nên có nhiều tiện ích thông minh (kệ đa năng, bảng ghim note, laptop xịn). Họ thích xung quanh có đủ "đồ chơi" để giải quyết vấn đề nhanh nhất.

Tuổi Thân (Khỉ): Không gian mở và linh hoạt. Đừng ép tuổi Thân ngồi lì một chỗ. Hãy cho họ một chiếc ghế xoay, hoặc không gian có thể đứng lên đi lại. Đặt thêm cây xanh để làm dịu cái đầu đang "nhảy số" liên tục.

Tuổi Thìn (Rồng): Cần sự rộng rãi và vị thế. Bàn học nên rộng, thoáng, view nhìn ra cửa sổ hoặc không gian lớn để kích thích tham vọng và ý chí lớn lao của người tuổi Rồng.

3. Nhóm Nhiệt Huyết & Tự Do (Dần - Ngọ - Tuất)

Gồm: Tuổi Hổ, Ngựa, Chó

Nhóm này năng lượng cực cao, thích hành động, ghét sự gò bó tù túng.

Không gian "chân ái": Thoáng đãng và Truyền cảm hứng.

Tuổi Dần (Hổ): Góc học tập phải toát lên "quyền lực". Họ hợp với bàn gỗ lớn, không gian độc lập để làm chủ lãnh địa. Treo một bức tranh hổ hoặc câu slogan mạnh mẽ trước mặt sẽ giúp Dần có động lực "chiến" mọi đề thi khó.

Tuổi Ngọ (Ngựa): Không gian "du mục". Tuổi Ngọ rất khó ngồi yên. Góc học tập nên gần cửa sổ nhiều gió trời, hoặc họ có thể luân phiên học ở thư viện, quán cafe sân vườn để thay đổi không khí.

Tuổi Tuất (Chó): Cần sự tin cậy và ấm áp. Góc học tập nên gần gũi với gia đình (nhưng không ồn ào), hoặc có nuôi một chú cá nhỏ, chậu cây nhỏ để bầu bạn. Ánh sáng vàng ấm sẽ giúp Tuất bớt căng thẳng.

4. Nhóm Tinh Tế & Cảm Xúc (Hợi - Mão - Mùi)

Gồm: Tuổi Lợn, Mèo, Dê

Đây là những tâm hồn nghệ sĩ, nhạy cảm và yêu cái đẹp. Môi trường xấu xí, bừa bộn sẽ làm họ tụt mood ngay lập tức.

Không gian "chân ái": Chill, Nghệ thuật và Thư thái (Comfort).

Tuổi Mão (Mèo): "Sang chảnh" ngầm. Góc học phải sạch sẽ, thơm tho (có nến thơm hoặc tinh dầu). Một chiếc đệm ngồi êm ái là vật bất ly thân để Mão có thể "cuộn mình" ôn bài.

Tuổi Mùi (Dê): Yêu thiên nhiên. Hãy đặt nhiều cây xanh (sen đá, xương rồng) hoặc tranh ảnh thiên nhiên quanh bàn học. Màu xanh lá giúp xoa dịu tâm trí hay lo âu của tuổi Mùi.

Tuổi Hợi (Lợn): Tiện nghi là số 1. Bàn học phải rộng để vừa để sách, vừa để... đồ ăn vặt. Không gian cần sự thoải mái tối đa, tránh xa những góc tối tăm ẩm thấp để giữ tinh thần luôn lạc quan.

Lời kết:

Dù bạn cầm tinh con gì, thì "phong thủy" lớn nhất vẫn chính là sự nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, một chút thay đổi nhỏ về không gian để thuận theo tự nhiên, hợp với tính cách bẩm sinh cũng là liều "doping" tinh thần cực tốt đấy chứ? Thử F5 lại góc học tập theo gợi ý trên và chờ đón những con điểm 9, 10 nhé!

Lời khuyên cho 5 con giáp may mắn nhất trong tháng 6 âm
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