Chiều 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Dương Phú Việt (sinh năm 1987, trú phường Sơn Phong, TP Hội An), tài xế ô tô vi phạm quy định về giao thông đường bộ, gây tai nạn khiến 2 học sinh thương vong.

Dương Phú Việt tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Khoảng 21h30 ngày 11/10, trước số nhà 72 đường 28/3 (phường Thanh Hà, TP Hội An), Việt lái ô tô tông vào xe đạp điện chạy ngược chiều do em H.T.T.T. điều khiển và em P.T.H.N. ngồi phía sau. Hai học sinh này đều sinh năm 2009, trú phường Thanh Hà.

Sau cú va chạm mạnh, em T. tử vong, em N. bị thương nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Dương Phú Việt là 391.8mg/dl.

Cơ quan chức năng xác định, tai nạn xảy ra là do Dương Phú Việt lái ô tô lấn sang phần đường bên trái.