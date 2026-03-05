Bắt Lưu Phúc Bình - giám đốc công ty vàng bạc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 5/3 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long.

Thông tin trên CAND cho hay, Cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC) do Lưu Phúc Bình (SN1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) làm Giám đốc có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Trên Tuổi Trẻ online cho hay, đây là doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có một cửa hàng tại Quảng Ninh, một chi nhánh tại Hà Nội, có doanh thu ước tính 300 - 500 tỷ đồng/năm và mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến tháng 10/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là 179,837 triệu đồng.

Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng; yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981).

Toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai thuế.

Khi đến kỳ kê khai, Bình chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.

Cơ quan điều tra xác định, từ 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến trên 1.300 tỷ đồng, bước đầu xác định số tiền trốn thuế khoảng 4,2 tỷ đồng.

Đến ngày 10/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên để điều tra về hành vi trốn thuế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.