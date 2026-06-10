Bắt Lê Thị Cảm SN 1981 ngay khi nhập cảnh về Việt Nam

Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Đánh bạc".

Ngày 9/6, Công an xã Phước Thái, TP. Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Thị Cảm (sinh năm 1981, ngụ ấp Long Phú, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về tội "Đánh bạc".

Đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc bắt giữ kịp thời đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng truy nã Lê Thị Cảm (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện Công an xã Phước Thái đã hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Cảm để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.