Công an xã Châu Bình (Nghệ An) ngày 26/12 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Thế Dương (SN 1973, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị Quân khu 4 truy nã từ năm 1997 về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26/10/1997, Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thế Dương. Sau khi gây án, Dương lập tức bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình và người thân nhằm xóa dấu vết.

Thời gian gần đây, đối tượng di chuyển đến địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) để làm nghề tự do. Trong quá trình sinh sống, Dương bộc lộ nhiều biểu hiện nghi vấn như luôn cảnh giác cao độ, sống khép kín và hạn chế tối đa việc giao tiếp với người xung quanh.

Đối tượng Lê Thế Dương - Ảnh: Công an Nghệ An

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Châu Bình xác định đây chính là đối tượng lẩn trốn gần 3 thập kỷ. Ngày 15/12/2025, Công an xã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng, bắt giữ thành công Lê Thế Dương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong quá khứ.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục bàn giao Lê Thế Dương cho các đơn vị chức năng thuộc Quân khu 4 để xử lý theo thẩm quyền.

