HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Lê Thế Dương - đối tượng bị Quân khu 4 truy nã

Trang Anh |

Lê Thế Dương bị Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã vào ngày 26/10/1997 về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Châu Bình (Nghệ An) ngày 26/12 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Thế Dương (SN 1973, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị Quân khu 4 truy nã từ năm 1997 về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26/10/1997, Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thế Dương. Sau khi gây án, Dương lập tức bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình và người thân nhằm xóa dấu vết.

Thời gian gần đây, đối tượng di chuyển đến địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) để làm nghề tự do. Trong quá trình sinh sống, Dương bộc lộ nhiều biểu hiện nghi vấn như luôn cảnh giác cao độ, sống khép kín và hạn chế tối đa việc giao tiếp với người xung quanh.

Thực hư vụ hỏa hoạn trường mầm non ở Hưng Yên khiến hơn 50 cháu nhỏ hoảng loạn - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thế Dương - Ảnh: Công an Nghệ An

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Châu Bình xác định đây chính là đối tượng lẩn trốn gần 3 thập kỷ. Ngày 15/12/2025, Công an xã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng, bắt giữ thành công Lê Thế Dương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong quá khứ.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục bàn giao Lê Thế Dương cho các đơn vị chức năng thuộc Quân khu 4 để xử lý theo thẩm quyền.

Bắt giữ, kiểm tra nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2000
Bắt Lê Thế Dương - đối tượng bị Quân khu 4 truy nã - Ảnh 2.Đường dây đa cấp tiền tỷ với gần 2.000 tài khoản đã hoạt động từ bao giờ?

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua dự án Meta Whale.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an tỉnh Phú Thọ

tỉnh Thanh Hoá

phường Hạc Thành

Công an xã Châu Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại