Bắt Lê Danh Minh sinh năm 1993

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/7 cho biết, ngày 14/7, Công an phường Trần Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Danh Minh (SN 1993, trú thôn Yên Lạc, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/7/2025, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Lê Danh Minh đã nảy sinh ý định trộm cắp. Minh đã liên lạc với Võ Hoàng Thiên Bảo (sinh năm 2005, trú cùng thôn) nhờ chở đi giải quyết công việc. Khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, Bảo điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda chở Minh đến lối vào cổng sau của quán massage Phú Quý. Khi gần đến nơi, Minh đã cẩn thận mặc áo khoác nắng màu đen và đeo khẩu trang để che giấu thân phận, đồng thời dặn Bảo đứng đợi bên ngoài.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Do thường xuyên lui tới quán massage, Minh biết rõ phòng của chị Cao Thị P. (sinh năm 1988, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình, là nhân viên của quán) nằm ở vị trí ngoài cùng phía cổng. Lợi dụng đêm tối và sự sơ hở, Minh đã trèo vào bên trong, sau đó dùng tay quay camera hướng vào góc tường để tránh bị ghi hình. Tiếp đến, Minh đẩy cửa vào phòng nơi chị P. đang ngủ.

Phát hiện một chiếc ví màu vàng ở cuối góc giường, Minh đã nhanh chóng mở ví và lấy toàn bộ số tiền 13,6 triệu đồng bỏ vào túi quần của mình. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Minh đi ra ngoài và nói với Bảo rằng công việc đã xong, yêu cầu Bảo chở về nhà. Toàn bộ số tiền trộm được, Minh đã cất giấu và dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện tại, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.