Theo Bangkok Post, vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát nhận được hàng loạt đơn tố cáo rằng cô đã lừa đảo nhiều người, bao gồm bạn bè, người quen và phụ huynh tại các trường quốc tế, thông qua một mạng lưới cho vay và đầu tư đầy rủi ro.

Những cáo buộc cho thấy Rybena đã kêu gọi những người quen biết đầu tư hoặc cho cô vay tiền với mức lãi suất cao bất thường, từ 4 - 7% mỗi tháng. Một số người được rủ tham gia đầu tư vào chứng khoán với “chuyên gia giao dịch” mà cô giới thiệu, số khác được mời góp vốn vào các doanh nghiệp như nhà hàng nước ngoài, thương hiệu bóng rổ, quỹ gia đình hay các công ty mang tên cô.

Trong giai đoạn đầu, một số nhà đầu tư thực sự nhận được tiền lãi đúng hẹn - điều giúp Rybena củng cố niềm tin và mở rộng vòng tròn người tham gia. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, các khoản chi trả bắt đầu gián đoạn, tiền lãi biến mất, và nhiều tấm séc mà cô đưa ra bị trả lại do tài khoản không đủ tiền. Cơ quan điều tra cho biết họ tìm thấy nhiều bằng chứng về việc sử dụng giấy tờ giả mạo, bao gồm chứng từ chuyển tiền và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Điều này củng cố nghi ngờ rằng kế hoạch của Rybena mang tính chất “Ponzi” lấy tiền của người sau trả cho người trước để kéo dài mô hình.

Tổng thiệt hại được ước tính ban đầu hơn 190 triệu baht (hơn 130 tỷ đồng), với ít nhất 17 nạn nhân đã trình báo thiệt hại, theo Nation Thailand.

Luật sư của Rybena cho biết cô đã cố gắng tự trình diện cơ quan điều tra trước khi bị bắt, thể hiện ý định hợp tác. Tuy nhiên, sau khi lệnh bắt chính thức được ban hành, ECSD buộc phải hành động theo quy trình pháp luật. Rybena phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định mình không cố ý lừa đảo, đồng thời cho biết sẽ tìm cách khắc phục tổn thất. Vụ bắt giữ Rybena Intachai diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang siết chặt hàng loạt mô hình huy động vốn bất hợp pháp và các hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng đầu tư.

Giới chức nước này nhấn mạnh rằng việc cho vay không giấy phép và kêu gọi đầu tư không thông qua các kênh được kiểm soát là vi phạm nghiêm trọng, dù người đứng sau có là nhân vật nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Hiện ECSD tiếp tục thu thập dữ liệu từ các nạn nhân và mở rộng điều tra. Dù kết luận cuối cùng của vụ án chưa được đưa ra, câu chuyện của Rybena Intachai đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về các mô hình đầu tư “lãi suất đẹp như mơ”, nơi sự tin tưởng cá nhân dễ dàng bị lợi dụng để che giấu rủi ro tài chính nghiêm trọng.

Trước đó, mạng xã hội rộ lên tin đồn rằng một người nổi tiếng, chỉ được nhắc tới bằng chữ cái “N.”, đã vỡ nợ khoản tiền vay từ bạn bè thân thiết. Dù danh tính “N.” khi ấy chưa được xác nhận chính thức, nhiều công chúng đã đoán rằng đó là Nana Rybena.