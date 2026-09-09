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Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ say rượu lái xe vào rạng sáng ngày 8/9

Minh Hồng
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Nồng độ cồn trong máu của cô đo được vào thời điểm đó được cho là ở mức đủ để thu hồi giấy phép lái xe.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nghệ sĩ kiêm phát thanh viên Nancy Lang đang bị cảnh sát điều tra vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Theo đó, Sở cảnh sát Gangnam Seoul đã lập biên bản xử phạt Nancy Lang về tội lái xe trong tình trạng say rượu theo Luật Giao thông Đường bộ vào ngày 8/9.

Nữ nghệ sĩ này bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn tại khu vực Gangnam, Seoul vào khoảng 3h45 sáng cùng ngày. Nồng độ cồn trong máu của cô đo được vào thời điểm đó được cho là ở mức đủ để thu hồi giấy phép lái xe. Cảnh sát dự định xác minh các thông tin cụ thể liên quan đến Nancy Lang, bao gồm hoàn cảnh dẫn đến việc lái xe trong tình trạng say rượu và lộ trình di chuyển của cô.

Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ say rượu lái xe vào rạng sáng ngày 8/9 - Ảnh 1.

Nancy Lang bị cảnh sát điều tra vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Ảnh: Starnews

Tại Hàn Quốc, say rượu lái xe là tội "tày đình", hoàn toàn có khả năng hủy hoại sự nghiệp của 1 nghệ sĩ. Danh sách dài những ngôi sao đánh mất sự nghiệp, thậm chí vướng vòng lao lý vì lỗi này gồm có Nam Taehyun (cựu thành viên WINNER), Son Seung Won, Kim Ho Joong, Lizzy (After School)... Chính vì vậy, nhiều người không khỏi lo ngại cho danh tiếng và sự nghiệp của Nancy Lang.

Nancy Lang có tên thật là Park Hye Ryeong, sinh năm 1976. Cô là nghệ sĩ thị giác, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng người Hàn Quốc. Nancy Langđược biết đến rộng rãi nhờ phong cách thời trang vô cùng táo bạo, quyến rũ, cá tính và hình tượng nghệ sĩ mang đậm chất pop-art đầy màu sắc.

Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ say rượu lái xe vào rạng sáng ngày 8/9 - Ảnh 2.

Ảnh: X

Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ say rượu lái xe vào rạng sáng ngày 8/9 - Ảnh 3.

Nancy Lang nghệ sĩ thị giác, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng người Hàn Quốc. Ảnh: X

Nancy Lang tốt nghiệp khoa Mỹ thuật tại Đại học Hongik danh tiếng, sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình sau đại học tại đây. Cô bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ đầu những năm 2000 qua các triển lãm nghệ thuật đương đại mang tính phá cách, đặc biệt là hình ảnh biểu tượng chú mèo bông luôn được cô đặt trên vai trong mọi sự kiện lớn. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực hội họa và sắp đặt, Nancy Lang còn lấn sân sang thị trường giải trí với vai trò là MC truyền hình, diễn viên kịch nói và tham gia nhiều chương trình thực tế ăn khách nhờ sự hoạt ngôn, phóng khoáng và năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Về đời tư, Nancy Lang được biết đến là bạn thân suốt 20 năm của "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori. Năm 2017, nữ nghệ sĩ kết hôn với Wang Jin Jin, một người đàn ông có quá khứ bất hảo và vướng vào nhiều tiền án lừa đảo. Cuộc hôn nhân nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi Nancy Lang liên tục phải chịu đựng tình trạng bạo lực gia đình, lăng mạ và đe dọa tinh thần chỉ sau vài tháng chung sống. Đến năm 2018, cô chính thức đệ đơn ly hôn và vạch trần những góc khuất kinh hoàng của người chồng tệ bạc, thu hút sự quan tâm lớn và niềm cảm thông sâu sắc từ dư luận Hàn Quốc. Vượt qua giai đoạn trầm cảm và khủng hoảng nghiêm trọng, Nancy Lang đã dần lấy lại thăng bằng, quay trở lại với đam mê hội họa và các hoạt động nghệ thuật.

Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ say rượu lái xe vào rạng sáng ngày 8/9 - Ảnh 4.

Ảnh: X

Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ say rượu lái xe vào rạng sáng ngày 8/9 - Ảnh 5.

Hình ảnh Nancy Lang gắn liền với chú mèo bông trên vai. Ảnh: X

Nguồn: Sports Choson 

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    Tags

    bắt khẩn cấp

    nữ nghệ sĩ

    sao hàn

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