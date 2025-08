Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

g) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

h) Tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần.