Bắt khẩn cấp nam diễn viên sinh năm 1998 vì cáo buộc cố ý giết người bằng vũ khí nguy hiểm

DƯƠNG NAM |

Công chúng lên án gay gắt hành vi xem thường pháp luật của nam diễn viên gen Z này.

Tối 16/4, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên người Mỹ Ethan Jamieson (phim The Hunger Games) vừa bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc cố ý giết người bằng vũ khí nguy hiểm. Theo nguồn tin, nam tài tử sinh năm 1998 bị tố tấn công 3 người đàn ông bằng 1 khẩu súng ngắn bán tự động 9mm với ý định giết người ở khu vực thuộc địa phận Raleigh, bang Bắc Carolina (Mỹ).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh sát đã nhận được tin báo về vụ tấn công bằng súng vào lúc 9 giờ 52 phút tối (theo giờ địa phương). Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt gặp 1 trong 3 nạn nhân bị tấn công. Người này cho biết 1 nghi phạm điều khiển xe đạp điện đã bắn 1 phát súng về phía xe của mình. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng súng, còn có 2 người khác cũng có mặt ở trong xe cùng với nạn nhân nói trên.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được nam diễn viên Ethan Jamieson chính là cá nhân đã nã súng về phía phương tiện của 3 nạn nhân trong vụ việc. Cảnh sát cho biết thêm Ethan Jamieson sau đó đã bị bắt giữ và khởi tố với cáo buộc cố ý giết người.

- Ảnh 1.

Ethan Jamieson bị cáo buộc nổ súng tấn công 3 nạn nhân ngồi trong 1 chiếc xe đang lưu thông trên đường. Ảnh: Pagesix

Danh tính các nạn nhân không được tiết lộ cụ thể trên các phương tiện truyền thông, và tên của họ chỉ được liệt kê trong hồ sơ là E.F., J.M. và K.W. theo hình thức viết tắt.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả đã lên án gay gắt hành vi xem thường pháp luật của Ethan Jamieson, đồng thời hy vọng nam diễn viên sẽ phải đón nhận 1 bản án nghiêm khắc.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên nam nghệ sĩ gen Z dính cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, Ethan Jamieson từng bị bắt vì chống người thi hành công vụ ở Raleigh. Anh cũng vừa phải nhận án phạt cho hành vi phạm pháp nói trên vào ngày 26/3 năm nay.

Tới nay sau chưa đầy 1 tháng, nam diễn viên “lắm tài nhiều tật” lại tiếp tục vướng vòng lao lý với cáo buộc vô cùng nghiêm trọng khác. Với vụ việc vừa mới xảy ra, công chúng đã mất hết niềm tin ở Ethan Jamieson, đồng thời bày tỏ mong muốn nam diễn viên này sẽ cuốn gói vĩnh viễn khỏi làng giải trí.

- Ảnh 2.

Ethan Jamieson nhiều lần phạm pháp trong suốt sự nghiệp, đã sụp đổ hoàn toàn hình tượng sau loạt bê bối chấn động. Ảnh: Pagesix

Ethan Jamieson sinh năm 1998, ra mắt làng giải trí với tư cách diễn viên nhí, lần đầu gây chú ý lớn với công chúng bằng vai diễn khách mời trong bộ phim One Tree Hill khi vừa tròn 11 tuổi. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn trên bầu trời nghệ thuật với các vai diễn ở loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình bao gồm The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16 hay Justified,... Đặc biệt, vai diễn ở tác phẩm điện ảnh đình đám 1 thời The Hunger Games đã đưa tên tuổi Ethan Jamieson đến với khán giả toàn cầu.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, nam diễn viên gen Z từng thẳng thắn thừa nhận rằng anh không muốn hoạt động với tư cách diễn viên toàn thời gian mà muốn sống cuộc đời như 1 người bình thường.

- Ảnh 3.

Ethan Jamieson xuất thân là sao nhí, đã tự tay chôn vùi sự nghiệp của mình bằng hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: People

