Bắt khẩn cấp nam ca sĩ J

Sáng 29/11, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ Ray J vừa bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp sau khi dính cáo buộc chĩa súng vào vợ cũ (Princess Love) ngay giữa 1 buổi phát sóng trực tiếp. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn ngang nhiên đe dọa sẽ dùng súng bắn hạ 1 người đàn ông ngay trên livestream, khiến công chúng sốc nặng.

Mở đầu livestream, Ray J cho biết các con đang ở cùng anh trong ngày Lễ Tạ ơn, đồng thời dõng dạc tuyên bố "không ai được phép đưa các con tôi đi". Ray J thông báo rằng có người đang đe dọa mình và ngay sau đó, anh đã đi lấy 1 khẩu súng ngắn rồi nạp đạn.

Bầu không khí căng thẳng giữa Ray J và vợ cũ khiến công chúng sốc nặng

Nam ngôi sao cầm khẩu súng trên tay ngay trên sóng livestream

Ngay trên sóng trực tiếp, nam ca sĩ sinh năm 1981 gây xôn xao với 1 tuyên bố mang tính hăm dọa: "Tôi đang ở trong nhà mình. Nếu mấy kẻ *** dám bước chân lại gần cánh cửa này thì tôi sẽ thổi bay hết chúng. Tôi không quan tâm đâu, hãy để tôi và các con tôi được yên".

Khi Princess Love bước vào nhà và nói rằng cô sẽ đưa các con đi, Ray J đã tỏ ra giận dữ, đứng dậy với khẩu súng trên tay. Ray J còn lên án việc vợ cũ say xỉn: "Cứ lái xe trong tình trạng say xỉn đi, Princess. Cô và em họ mình là 2 kẻ nát rượu. Cứ đưa các con tôi đi đi, cứ làm đi xem nào".

Trước ống kính, Princess lên án việc Ray J đã chĩa súng về phía mình. Song song với đó, cô còn không ngần ngại gọi chồng cũ là "kẻ bạo hành phụ nữ" và "hoang tưởng". Tình hình càng thêm căng thẳng khi Ray J nhất quyết không để Princess Love ôm con trai đi.

Ray J và vợ cũ thi nhau mắng mỏ nhau ngay trên sóng trực tiếp

Sau đó, 1 người đàn ông đã tham gia vào cuộc cãi vã của 2 vợ chồng Ray J. Sự xuất hiện của người đàn ông càng khiến Ray J thêm sôi máu dù người này chỉ muốn xoa dịu tình hình căng thẳng.

Ngay trên sóng trực tiếp, nam ca sĩ gây sốc khi dọa giết người đàn ông: "Tôi thề với Chúa, tôi sẽ bắn tan xác anh". Bên ngoài màn hình, các bên đã xảy ra xô xát và Ray J được nghe thấy liên tục hăm dọa người đàn ông: "Tao sẽ giết mày".

Bầu không khí căng thẳng khiến con của Ray J khóc ré lên trong sợ hãi. Không lâu sau đó, cảnh sát đã ập vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc và nhanh chóng bắt giữ Ray J. Theo TMZ đưa tin, nam ca sĩ 44 tuổi hiện đang bị giam giữ tại 1 nhà tù thuộc địa phận Los Angeles (Mỹ).

Ray J sinh năm 1981, là ca sĩ R&B, nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ray kết hôn với Princess Love hồi năm 2016. Trước đó, họ nhiều lần ly hôn nhưng đã nhanh chóng hàn gắn và quay lại bên nhau. Tới năm 2024, Princess quyết định đệ đơn ly hôn lần thứ 4 với Ray J. Họ có 2 người con chung, gồm 1 trai và 1 gái.