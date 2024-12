Ngày 30/12/2024, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quế Phong vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Phi - đối tượng 02 lần đột nhập Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông huyện để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, trước đó, sáng 20/10/2024, Công an huyện Quế Phong nhận được tin trình báo của Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông huyện về việc có kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, gồm: 01 bộ máy vi tính dựng phi tuyến, 01 tivi và 01 bộ loa máy vi tính, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ trộm được xác định vào rạng sáng cùng ngày, tại hiện trường và khu vực xung quanh không có camera giám sát an ninh nên không thu được thông tin, hình ảnh của đối tượng. Ngày 28/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong ra quyết định khởi tố vụ án.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phi

Đang trong quá trình điều tra thì đến sáng 28/12/2024, Công an huyện tiếp tục nhận được tin báo từ Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông huyện về việc mất trộm 01 màn hình máy vi tính, 01 bộ loa, 01 chiếc ghế xoay và 01 chiếc quạt đứng, với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi khám nghiệm sơ bộ hiện trường, Công an huyện nhận thấy vụ trộm lần này có nhiều nét tương đồng với vụ trộm xảy ra vào sáng 20/10/2024 nên đã báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ kết hợp trích xuất các dữ liệu thông tin đối tượng từ hệ thống camera giám sát an ninh, Ban Chuyên án đã xác định được thời gian, phương thức đột nhập, đặc điểm nhận dạng và phương tiện di chuyển của đối tượng. Xét thấy tài sản bị mất là hệ thống máy vi tính chuyên dụng để dựng phim với cấu hình cao, hiện đại, Ban Chuyên án khoanh vùng, nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án nghiện game và có hiểu biết về công nghệ, máy vi tính.

Tang vật vụ án công an thu giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan, đến 15 giờ ngày 28/12/2024, Ban Chuyên án đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Phi (sinh năm 2002), trú tại khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ toàn bộ tang vật trong chuyên án.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Phi khai nhận, do nghiện game, lợi dụng thời điểm đêm tối, mưa rét, ít người qua lại nên đã đột nhập Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông huyện, dùng kìm, búa phá cửa để trộm cắp tài sản rồi mang về nhà cất giấu, sử dụng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đang củng cố hồ sơ, tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.