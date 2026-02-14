Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm nữ sinh trong đêm vắng

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Vào tối 1-2, khi đi học về, do đường vắng, em T. (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhờ Tùng đi xe máy chỉ đường.

Tùng điều khiển xe máy chỉ đường và kè theo xe đạp điện của T.

Khi đi đến cầu vượt Vành đai 3 (ấp 3, xã Nhơn Trạch), lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế T. để thực hiện hành vi đồi bại 2 lần trên cầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Đào Thanh Tùng



