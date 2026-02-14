HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm nữ sinh trong đêm vắng

Uyên Châu |

Khi đi học về trong đêm, nữ sinh 15 tuổi nhờ chỉ đường và đã bị một thanh niên hiếp dâm lúc tới khu vực vắng vẻ.

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Vào tối 1-2, khi đi học về, do đường vắng, em T. (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhờ Tùng đi xe máy chỉ đường.

Tùng điều khiển xe máy chỉ đường và kè theo xe đạp điện của T.

Khi đi đến cầu vượt Vành đai 3 (ấp 3, xã Nhơn Trạch), lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế T. để thực hiện hành vi đồi bại 2 lần trên cầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng để điều tra, làm rõ.

Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Thanh Tùng

Bắt tạm giam kế toán trưởng Trần Thị Thúy Lan


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại