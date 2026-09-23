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Bắt khẩn cấp Bùi Thị Thảo SN 2005

Chi Chi
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Công an xác định các đối tượng đã mua ma tuý Ketamine và ma tuý “Kẹo” của Bùi Thị Thảo (sinh năm: 2005, HKTT: xóm Đầu Giàn, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ).

Tối ngày 17/9/2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương, TP Hà Nội, lực lượng Công an xã Tây Phương phát hiện Phí Duy Anh (sinh năm 1995, trú tại: thôn Chàng Sơn 2, xã Tây Phương) có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, Phí Duy Anh khai nhận tối ngày 15/9, tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội, đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng với: Đặng Văn Chính (sinh năm 1991, trú tại: thôn Chàng Sơn 2, xã Tây Phương), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1995, trú tại: thôn Chàng Sơn 1, xã Tây Phương) và Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1994, trú tại: thôn Bình Phú, xã Tây Phương).

Ngay sau đó, Công an xã đã triệu tập những người có liên quan về trụ sở để làm rõ hành vi. Tiếp tục tiến hành đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: ngày 15/9 đã cùng nhau góp tiền để mua ma tuý Ketamine và ma tuý "Kẹo" của Bùi Thị Thảo (sinh năm: 2005, HKTT: xóm Đầu Giàn, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) và Quách Hải Đăng (sinh năm 26/4/2005, Trú tại: Xóm Khướng, xã Yên Phú, Phú Thọ), sau đó đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng với Bùi Thị Thu Phương ( sinh năm: 2001 , HKTT: thôn Bờ, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ), Bùi Thị Thu Hiền (sinh năm: 18/7/2007, HKTT: thôn Bôi Câu, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ), Bùi Thị Diền (sinh năm: 10/02/1987; Trú tại: Xóm Át, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ), Bùi Ngọc Diệp (sinh ngày: 13/9/2009, Trú tại: xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ).

Bùi Thị Thảo bị bắt khẩn cấp trong vụ Mua bán ma túy tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại trụ sở Công an. Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng:

(1) Phí Duy Anh, Đặng Văn Chính, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Bình, Bùi Thị Thu Phương, Bùi Thị Thu Hiền phục vụ điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự;

(2) Bùi Thị Thảo và Quách Hải Đăng phục vụ điều tra hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý" quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý" quy định tại khoản 1 Điều 256 Bộ luật hình sự;

(3) Bùi Thị Diền về hành vi "Không tố giác tội phạm" quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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