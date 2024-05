Bắt khẩn cấp 3 'ông trùm' của đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng, thủ đoạn cực kì tinh vi

Một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô khoảng 200 tỷ đồng vừa được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an các đơn vị, địa phương liên quan triệt xóa.

Bước đầu cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng, thu khoảng 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá từ ngày 16/4/2024 đến ngày 20/5/2024 với số tiền khoảng hơn 1,8 triệu USD (quy đổi khoảng hơn 40 tỷ đồng Việt Nam).

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) tiến hành triệt phá Chuyên án, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Công (36 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Thanh Xuân (38 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Đặng Ngọc Hiếu (34 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Chân dung 3 đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng từ tháng 01/2024 đến nay, Công được một đối tượng quen biết ngoài xã hội (không rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để trực tiếp liên hệ với nhà cái lấy tài khoản Super KC2Q có mật danh “Kkc.xx”, trị giá 500.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).



Căn cứ các dữ liệu điện tử trích xuất thể hiện, Công chia tách tài khoản Super trên thành 04 tài khoản Master, 14 tài khoản Agent, 69 tài khoản Member và phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 16/4/2024 đến khi bị bắt, có hàng chục ngàn lượt người chơi cá cược với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Hiện Chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.