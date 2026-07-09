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Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp giật khiến người đàn ông truy đuổi tử vong

PV
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Sau khi cùng vợ đuổi theo 2 thanh niên vừa giật dây chuyền từ phường Mỹ Xuyên đến xã Tài Văn (TP Cần Thơ), ông T.X. không may va chạm giao thông và tử vong.

Ngày 9/7, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Cần Thơ phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thạch Nhật Khải (23 tuổi, ngụ xã Kế Sách, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Đồng phạm với Khải là Khưu Minh Tiến (31 tuổi, ngụ xã Thới An Hội, TP Cần Thơ) đang bị tạm giữ hình sự.

Sáng cùng ngày, nạn nhân trong vụ án này là ông T.X. (63 tuổi, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ) đã tử vong. Người bị Tiến giật dây chuyền là bà L.T.L. (62 tuổi, vợ ông X.) bị thương nhẹ.

Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 7/7, ông T.X. chở vợ bằng xe máy từ nhà đến phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ). Đến đường tỉnh lộ 934 khu vực Thạnh Lợi, phường Mỹ Xuyên thì bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát.

Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp giật tài sản khiến người đàn ông tử vong Tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Khưu Minh Tiến và Thạch Nhật Khải. (Ảnh: V.T.)

Một trong 2 người áp sát xe ông X. là Khưu Minh Tiến đã giật sợi dây chuyền của bà L. đeo trên cổ (vàng 24K, trọng lượng khoảng 3 chỉ). Khi giật được sợi dây chuyền, 2 kẻ tăng ga xe bỏ chạy, còn bị hại ông X. chở vợ đuổi theo và truy hô.

Khi bị hại đuổi theo đến khu vực ấp Hà Bô, xã Tài Văn thì xe máy của ông X. va chạm với xe của 2 nghi can khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường. Lúc này, Thạch Nhật Khải lái xe chạy qua phía đường bên trái làm một người dân bị thương rồi chạy xe bỏ trốn về hướng xã Liêu Tú.

Thấy Khải chạy khỏi hiện trường, Tiến vứt sợi dây chuyền vào lề đường gần đó rồi chạy bộ nhưng bị người dân vây bắt giao công an. Đến tối cùng ngày, Khải bị cảnh sát bắt giữ khi trên đường lẩn trốn.

Ngay sau đó, ông T.X. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Tuy nhiên, vì thương tích quá nặng không thể điều trị nên bệnh viện cho về nhà và tử vong sáng 9/7.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai sáng 7/7 đã thuê xe ôm đến bến xe Lê Duẩn (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) để mua ma túy sử dụng thì gặp Khải. Lúc này, Khải rủ Tiến đi kiếm tiền mua ma túy.

Khải sau đó dùng xe Air Blade màu đỏ chở Tiến qua chợ Mỹ Xuyên rồi áp sát vào xe của ông T.X. để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

VKSND khu vực 9, TP Cần Thơ đã phối hợp với cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và tử thi để bổ sung hồ sơ xử lý Khải và Tiến theo quy định pháp luật.

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Cướp giật tài sản

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