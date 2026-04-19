HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp 1 Hoa hậu đình đám nghi liên quan đường dây ma túy, lọt vào tầm ngắm vì hay khoe khoang sự giàu có trên mạng

Dương Nam |

Hình tượng đẹp đẽ mà Hoa hậu này dày công gây dựng đang dần sụp đổ trong mắt công chúng.

Tối 18/4, tờ People đưa tin, Hoa hậu người Brazil Sara Monteiro (36 tuổi) vừa bị bắt khẩn cấp vì nghi liên quan tới 1 đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo thông tin từ Lực lượng đặc nhiệm liên ngành chống tội phạm có tổ chức Brazil, Sara Monteiro là 1 trong những nghi phạm chính trong cuộc điều tra quy mô lớn mang tên “Chiến dịch xa xỉ”. Cuộc điều tra này tập trung vào 1 đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền hoạt động tại các bang Minas Gerais, São Paulo và Mato Grosso do Sul.

Nguồn tin cho biết thêm Sara Monteiro vừa bị bắt giữ tại São Paulo. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại căn hộ chung cư của nàng hậu đình đám.

Sara Monteiro bị bắt giữ khẩn cấp vì nghi dính líu tới 1 đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn. Cô cũng vừa bị khám xét nhà để thu thập tài liệu phục vụ cho công tác điều tra. Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, Sara Monteiro thường xuyên chia sẻ các video tập gym, diện trang phục sành điệu cùng hàng loạt bài đăng quảng bá cho các thương hiệu sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Cô cũng không ngần ngại khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội với dàn siêu xe đắt tiền và những chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh.

Nhưng cũng vì thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa mà nàng hậu Brazil đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, bị đưa vào diện nghi vấn có liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền trong “Chiến dịch xa xỉ” nói trên.

Sara Monteiro trở thành đối tượng tình nghi vì hay phô trương lối sống giàu có trên trang cá nhân. Ảnh: IGNV

Trong cuộc phỏng vấn nóng với truyền thông Brazil, đại diện từ cơ quan điều tra cũng đề cập tới thông tin Sara Monteiro bị để mắt tới vì thường xuyên phô trương lối sống xa hoa : “Điều khiến chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong quá trình điều tra đó là 1 vài nhân vật thuộc đường dây (buôn bán ma túy, rửa tiền) đã phô trương lối sống sang chảnh không tương xứng với tình hình thu nhập và khả năng tài chính thực tế của họ, từ dàn xe cộ cho đến những chuyến du lịch xa hoa. Thậm chí còn có sự xuất hiện của 1 Hoa hậu - người được cho là vợ hoặc bạn gái của 1 thành viên trong đường dây”.

Ngoài ra, việc Sara Monteiro bị phát hiện dắt chó đi dạo gần 1 khu đất được sử dụng làm trung tâm buôn bán ma túy cũng đã khiến cô lọt vào tầm ngắm của các đơn vị nghiệp vụ.

Được biết, Sara Monteiro là 1 trong 24 cá nhân bị bắt giữ trong cuộc điều tra mang tên “Chiến dịch xa xỉ” tính tới thời điểm hiện tại. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ khoảng 20 phương tiện hạng sang trong chiến dịch truy quét quy mô lớn.

Sara Monteiro năm nay 36 tuổi, từng giành chiếc vương miện cao quý tại cuộc thi Miss Universe Uberlândia 2025. Bên cạnh đó, cô còn được biết tới với vai trò 1 influencer khá hot tại Brazil, sở hữu gần 110 ngàn lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Instagram.

Sara Monteiro đang dần sụp đổ hình tượng dày công gây dựng vì cáo buộc nghiêm trọng. Ảnh: IGNV

Tags

hoa hậu

bắt giữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại