Công an tỉnh Phú Thọ chiều 29/6 cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam kế toán trường THCS Ngô Xá, huyện Cẩm Khê vì hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của học sinh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện tại trường THCS Ngô Xá, huyện Cẩm Khê có dấu hiệu chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của nhiều học sinh, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng gây bức xúc đối với các phụ huynh và dư luận.

Kết quả điều tra xác định vào đầu tháng 10/2024, trường THCS Ngô Xá triển khai việc thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh năm học 2024 – 2025 đối với 523 học sinh, bằng số tiền 455.432.410 đồng. Số tiền trên sau đó được chuyển cho Trần Tuấn Phương (sinh năm 1990, địa chỉ: Khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê) là kế toán của trường THCS Ngô Xá để Phương nộp về bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Khê.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của Trần Tuấn Phương - Ảnh: CA Phú Thọ

Tuy nhiên, Trần Tuấn Phương chỉ nộp số tiền bảo hiểm y tế là 264.892.060 của 201 học sinh, còn lại số tiền 190.540.350 đồng của 322 học sinh Phương không nộp mà chiếm đoạt để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, để bóc tách số học sinh Trần Tuấn Phương nộp tiền bảo hiểm và số học sinh bị Trần Tuấn Phương chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế cần nhiều thời gian để làm rõ.

Từ kết quả điều tra xác minh và những nội dung báo chí phản ánh, ngày 28/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tam giam đối với Trần Tuấn Phương về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.