Tối ngày 31/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt và khám xét khẩn cấp 03 đối tượng liên quan đến vụ làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt và khám xét khẩn cấp gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1977, trú tại huyện Quỳ Hợp - Giám đốc Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Thành Vinh); Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1997, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh - Kỹ thuật viên của Công ty Tài nguyên Môi trường Thành Vinh) và Võ Yên Phi (sinh năm 1993, trú tại huyện Nam Đàn – nhân viên công ty).

Trước đó, Công an thành phố Vinh phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn liên quan làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Để huy động lực lượng đấu tranh, làm rõ, Công an thành phố Vinh báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án.

Công an TP Vinh thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng - Ảnh: CA Nghệ An

Sau khi củng cố đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, ngày 16/12/2024, Công an thành phố Vinh đã ra lệnh bắt 03 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều giấy tờ giả và một số tang vật liên quan khác.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định từ năm 2022 đến 2024, dù Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Thành Vinh không đảm bảo năng lực về nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, song Nghĩa với danh nghĩa Giám đốc đã cùng Sơn và Phi lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một số dự án đầu tư xây dựng.

Với phương thức, thủ đoạn trên, 03 đối tượng này đã lập các báo cáo khống trong đánh giá tác động môi trường để đưa vào các dự án, làm thất thoát Ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.