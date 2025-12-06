Bắt kẻ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên

Tối 6/12, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP. HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico.

Nguyễn Lâm Thái tại Công an (Ảnh: CACC)

Sáng cùng ngày, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ Thái. Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico.

Được biết, Thái cũng là diễn viên tham gia sự kiện trên.

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle nhận lại tài sản (Ảnh: CACC)

Nhận lại tài sản của mình, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Việt Nam. Với sự hỗ trợ nhiệt tình và phá án nhanh của lực lượng Công an chỉ trong thời gian ngắn, giúp cô cảm thấy rất an tâm và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt nói riêng và Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi và xử lý Nguyễn Lâm Thái.