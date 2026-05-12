Bắt kế toán Lê Thị Lan Anh và sale bất động sản Nguyễn Tư Duy

Trang Anh
|

Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tối 12/5/2026, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tư Duy (sinh năm 1987, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Thị Lan Anh (sinh năm 1988, trú tại tổ 7, phường Phù Vân tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông tin với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị liên quan, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên” (Nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Các bị can Nguyễn Tư Duy, Lê Thị Lan Anh và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, năm 2025, Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lan Anh là kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hai đối tượng đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ (Gồm các giấy tờ như: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp) nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng.

Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

