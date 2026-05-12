Công an tỉnh Ninh Bình ngày 12/5 cho biết, Công an phường Châu Sơn vừa bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, lực lượng Công an phường Châu Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh bắt quả tang nhóm đối tượng, gồm Đặng Lâm Giang (sinh năm 1982, trú tại phường Kim Bảng); Phạm Thanh Lan (sinh năm 2003 trú tại phường Lê Hồ) và Chu Thị Loan (sinh năm 2004 trú tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một Nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại hiện trường Cơ quan chức năng thu giữ ma túy đá và ma túy tổng hợp các đối tượng mua về để tổ chức sử dụng.

Hiện, Công an phường Châu Sơn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.