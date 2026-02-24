Bất kể lý do là gì, hãy ngừng mua điện thoại Galaxy S của Samsung ngay lúc này

Samsung từ lâu đã khẳng định vị thế là nhà sản xuất những chiếc điện thoại Android đáng tin cậy nhất trên thị trường, đặc biệt là với dòng flagship Galaxy S. Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ sinh thái điện thoại Android có độ ổn định cao qua từng năm — ngay cả khi phải đánh đổi bằng sự đột phá về công nghệ — thì hiếm có cái tên nào làm tốt hơn Samsung.

Dòng Galaxy S25 hiện tại là minh chứng rõ nét cho điều này. Dù Galaxy S25, S25 Plus hay S25 Ultra có thể không phải là những chiếc smartphone mang tính cách mạng nhất, nhưng xét về mặt khách quan, chúng vẫn là những sản phẩm cực kỳ chất lượng: hoàn thiện tốt, tính năng phong phú và quan trọng nhất là sự tin cậy.

Tuy nhiên, trang Android Authority đưa ra lời khuyên cho người dùng: Tuyệt đối đừng mua bất kỳ chiếc Galaxy S nào vào lúc này. Dù chúng có bền bỉ hay được lòng người dùng đến đâu, việc xuống tiền cho một chiếc Galaxy S25 ngay bây giờ sẽ là một sai lầm lớn. Và đây là lý do tại sao.

Tại sao mua điện thoại Samsung lúc này là một sai lầm?

Lý do cho lời khuyên "ngừng mua sắm" này cực kỳ đơn giản: Sự kiện Samsung Galaxy Unpacked đã cận kề ngay trước mắt.

Samsung đã xác nhận sự kiện Unpacked tiếp theo sẽ diễn ra vào 25/2. Mặc dù hãng không nói chính xác những gì sẽ được công bố, nhưng gần như chắc chắn đây là nơi dòng Galaxy S26 series sẽ lộ diện.

Khi những chiếc điện thoại mới chỉ còn cách vài ngày nữa là ra mắt, dòng Galaxy S25 bỗng rơi vào một vị thế tréo ngoe. Dù các mẫu S25 vẫn rất tốt, nhưng việc mua chúng ngay trước khi Galaxy S26 trình làng là một quyết định thiếu hợp lý.

Dù những chiếc điện thoại năm nay khó có thể tạo ra một bước nhảy vọt thần kỳ so với Galaxy S25, nhưng một vài thay đổi được đồn đoán dưới đây hoàn toàn xứng đáng để bạn chờ đợi.

Đáng chú ý nhất là tin đồn về công nghệ "Privacy Display" (Màn hình riêng tư) trên Galaxy S26 Ultra. Bằng cách sử dụng loại tấm nền OLED mới và cơ chế kiểm soát ánh sáng đặc biệt, S26 Ultra sẽ cho phép bạn nhìn nội dung bình thường khi nhìn trực diện, nhưng những người liếc trộm từ góc nghiêng sẽ chỉ thấy một màn hình đen kịt.

Nghe có vẻ hơi "bí hiểm", nhưng thực tế công nghệ này có tính ứng dụng rất cao. Hãy tưởng tượng bạn đang đọc một email công việc nhạy cảm trên máy bay, hay nhắn tin về vấn đề cá nhân trên xe buýt. Tất cả chúng ta đều ít nhất một lần muốn có thêm sự riêng tư khi dùng điện thoại nơi công cộng, và S26 Ultra hứa hẹn sẽ giải quyết chính xác nhu cầu đó.

Với phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn, đã có những báo cáo đầy kinh ngạc về việc máy sẽ được giảm trọng lượng đáng kể xuống chỉ còn 137 gram — nhẹ hơn gần 30 gram so với chiếc Galaxy S25 vốn đã nhỏ gọn.

Còn gì đáng mong chờ nữa không? Một rò rỉ lớn về thông số kỹ thuật của Galaxy S26 đã hé lộ viên pin lớn hơn một chút cho bản tiêu chuẩn (4.300 mAh so với 4.000 mAh của đời trước). Một báo cáo gần đây khác khẳng định toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ sở hữu thuật toán khử nhiễu mới giúp ảnh chụp trong trẻo hơn.

Nếu bạn từng chán ghét những tông màu xám xịt của S25 series, thì bảng màu của S26 có vẻ sẽ khắc phục được điều đó. Và tất nhiên, chúng ta cũng mong đợi những bộ vi xử lý đời mới nhất trên tất cả các model.

Như những gì chúng ta đã thấy qua vài thế hệ Galaxy S gần đây, dòng Galaxy S26 sẽ tiếp tục xây dựng trên nền tảng của Galaxy S25 và cải tiến nhẹ nhàng hơn là "tái định nghĩa" lại hoàn toàn. Đó là phong cách của Samsung từ bấy lâu nay, và năm nay có vẻ cũng không ngoại lệ.

Chờ đợi Galaxy S26 là lựa chọn khôn ngoan nhất

Nếu Galaxy S26 không phải là một bản nâng cấp quá lớn so với S25, tại sao phải mất công chờ đợi? Tại sao không ra cửa hàng và tậu ngay một chiếc Galaxy S25 lúc này?

Dù S26 không quá khác biệt so với "người tiền nhiệm", chúng vẫn là những sản phẩm mới nhất của Samsung; những chiếc điện thoại có chip mới nhất, thiết kế mới nhất, phần mềm cập nhật nhất... Ngay cả khi S26 không phải là một bước tiến khổng lồ, nó vẫn mang danh nghĩa là một bản nâng cấp.

Quan trọng hơn, đây là những chiếc điện thoại đời mới mà bạn có khả năng mua được với mức giá cực kỳ hời. Samsung có truyền thống lâu đời trong việc tung ra các chương trình khuyến mãi đặt trước cực kỳ cạnh tranh. Dù các ưu đãi cụ thể cho S26 chưa được công bố, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng chúng sẽ rất hấp dẫn.

Nói một cách đơn giản, Samsung có khả năng sẽ tạo điều kiện tối đa để bạn đặt trước một chiếc Galaxy S26 với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ. Vì vậy, chẳng có lý do gì để mua Galaxy S25 hôm nay khi bạn có thể sở hữu Galaxy S26 với giá rẻ hơn chỉ trong vài ngày tới.

Thêm vào đó, ngay cả khi bạn không muốn bận tâm đến các chương trình đặt trước phức tạp, dòng Galaxy S25 chắc chắn cũng sẽ được giảm giá sâu ngay sau khi S26 ra mắt — điều này càng khiến quyết định mua máy ngay lúc này trở nên thiếu sáng suốt.

Chính vì tất cả những lý do trên, hãy nhớ: Đừng mua điện thoại Galaxy S vào lúc này. Hãy đợi đến sau ngày 25/2. Bạn sẽ cảm thấy may mắn vì mình đã làm vậy.