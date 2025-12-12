Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Vũ Quy (SN 1997) ngụ ấp Đông Thọ An, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang để điều tra hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Vũ Quy tại Cơ quan điều tra - (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 4/12, T. và H. (cùng ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhậu cùng Quy trên một xà lan chở đá neo tại bến sông thuộc tổ 11, ấp 3, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Đến hơn 20h, giữa nhóm xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Quy dùng dao đâm vào lưng H., khiến nạn nhân mất máu cấp và tử vong ngay sau đó.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan điều tra đã khởi tố và tạm giam Quy để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa các vụ việc tương tự, đặc biệt trong bối cảnh xung đột do rượu bia ngày càng diễn ra phức tạp.

Việc mỗi người tự nâng cao ý thức và hành xử đúng mực sẽ góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng, ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, tại An Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 30/11, La Văn Lộc (SN 1999, ngụ ấp Khánh Hòa) cùng ông T.V.V (SN 1977) và một người quen tổ chức nhậu tại nhà của Lộc. Đến 11h, cuộc nhậu tan, ông V. ra về trước.

Khoảng 14h cùng ngày, ông V. ghé nhà hàng xóm của Lộc để xin đồ nhậu. Khi đứng trước cửa nhìn sang thấy Lộc vẫn còn ngồi trong nhà, ông V. khuyên “nghỉ sớm đi”.

Ngay lập tức, Lộc cầm một khúc gỗ gần đó lao ra đánh mạnh vào đầu ông V., khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn và đưa ông V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, tiên lượng nặng.

Cơ quan công an ngay sau đó đã tạm giữ hình sự La Văn Lộc để điều tra hành vi “Giết người”.