Dự kiến ngày 25/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ cùng hàng loạt cơ sở y tế, địa phương.

Thành phần Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó Thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền Chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là 4 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND Tối cao và Viện KSND TP Hà Nội.

Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách.

Vụ án có 23 bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty LanQ); Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty CP Dược Sơn Lâm); Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM); Phạm Văn Chuân (cấp dưới của Lộc); Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên); Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh); Cao Hữu Lạng (cựu Trưởng phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, Lâm Đồng); Nguyễn Duy Thanh (cựu Phó khoa Dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định); Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định);

Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre); Vũ Thị Ngát (cựu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, Hưng Yên); Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính kiêm Kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, Hưng Yên); Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên); Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Trịnh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Lâm Đồng); Huỳnh Tiến Dũng (Phụ trách khoa Dược, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum); Thân Đức Lại (cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang cũ), cùng bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Riêng Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) và Tống Viết Phải (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, người nhận hối lộ nhiều nhất.

Chi hàng chục tỷ đồng hối lộ để được bán thuốc

Cáo trạng xác định, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị can Thân Đức Lại (cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang cũ) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách còn đưa hối lộ hơn 70,3 tỷ đồng để không bị gây khó khăn khi cung cấp thuốc.

Cụ thể, nhiều bị cáo từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp.

Một số bị cáo khác trong vụ án.

Như bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị can Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng.

Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng...