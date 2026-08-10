Bắt kẻ chiếm đoạt 500.000 đồng, trộm xe máy cầm súng dọa người truy đuổi

Sau khi chiếm đoạt 500.000 đồng, Dương Sỹ Lâm dùng súng đe dọa người truy đuổi, tiếp tục trộm một xe máy và điện thoại rồi bỏ trốn qua nhiều địa phương.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai thông tin đơn vị phối hợp Công an xã Phước Sơn truy xét, bắt giữ Dương Sỹ Lâm (SN 1994, trú thôn Hưng Phước, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Lâm là người dùng súng đe dọa bắn những người truy đuổi tại địa bàn xã Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/8, Lâm điều khiển xe Honda Cub 50, biển số 61-252T, đi theo hướng Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dương Sỹ Lâm dùng súng đe dọa nhóm truy đuổi sau khi chiếm đoạt 500 nghìn đồng.

Trên đường bỏ trốn, Lâm ghé một quán nước ven đường và nhờ một nam thanh niên chuyển 500.000 đồng vào tài khoản số 9853356439 tại Ngân hàng Vietcombank, mang tên Dương Sỹ Lâm.

Sau khi nhận được tiền, Lâm sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi game quay hũ trên điện thoại và thua hết. Dù đã nhận đủ tiền theo yêu cầu, Lâm không hoàn trả mà điều khiển xe rời khỏi quán nhằm chiếm đoạt số tiền.

Sau khi phát hiện bị chiếm đoạt tiền, nam thanh niên cùng người thân tổ chức truy tìm Lâm. Khoảng 14h cùng ngày, nhóm này phát hiện Lâm đang điều khiển xe trên địa bàn xã Phước Sơn nên dùng xe máy đuổi theo, yêu cầu dừng lại để trả số tiền đã chuyển.

Trong lúc bỏ chạy, Lâm lấy một khẩu súng ngắn từ trong người, lên đạn rồi chĩa về phía những người truy đuổi, lớn tiếng đe dọa sẽ bắn nếu tiếp tục bám theo.

Thấy Lâm rút súng đe dọa, nhóm người truy đuổi không dám áp sát. Lợi dụng thời cơ, Lâm tăng ga bỏ chạy. Đi được một đoạn, Lâm bỏ lại chiếc Honda Cub 50 rồi chạy bộ men theo các ngõ xóm để tiếp tục lẩn trốn.

Sau khi thoát khỏi nhóm truy đuổi, Lâm ra đường lớn và được một ô tô Toyota Fortuner cho đi nhờ. Khoảng 7 km sau, Lâm xuống xe, tiếp tục đi bộ đến một quán cà phê.

Tại đây, thấy quán không có người trông coi, một xe máy Honda Wave RSX màu đỏ vẫn cắm sẵn chìa khóa, Lâm lấy trộm chiếc xe cùng một điện thoại di động hiệu OPPO để trong quán rồi điều khiển xe bỏ trốn về hướng tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, Lâm bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu, Lâm chấp hành hiệu lệnh, nhưng sau đó giả vờ nghe điện thoại rồi lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, để lại chiếc xe máy vừa trộm.

Tiếp đó, Lâm bắt taxi đến khu vực Madagui rồi đón xe khách đi Đà Lạt. Từ Đà Lạt, Lâm tiếp tục di chuyển đến nhà một người bạn tên Huy tại xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác gồm cán bộ Công an xã Phước Sơn và trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai kiên trì truy xét, lần theo dấu vết của Lâm.

Đến ngày 4/8, lực lượng chức năng xác định Lâm đang lẩn trốn tại nhà người bạn ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tổ công tác triển khai phương án khống chế, bắt giữ Lâm an toàn và đưa về cơ quan Công an để làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.