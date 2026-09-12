Bắt kẻ bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại chung cư cao cấp ở Hải Phòng

Lực lượng Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại một chung cư cao cấp tại Hải Phòng.

Sáng 12/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Lê Chân vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) phát hiện và bắt giữ thành công Chen Yihao, sinh năm 1991, quốc tịch Trung Quốc.

Chen Yihao bị Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc phát lệnh giam giữ/ truy nã vào ngày 21/3/2024 tội buôn lậu hàng hóa.

Chen Yihao bị bắt giữ tại Hải Phòng.

Vào hồi 23h15 ngày 10/9, các lực lượng công an Hải Phòng phối hợp bắt giữ Chen Yihao.

Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao Chen Yihao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan liên quan bắt giữ, bàn giao 3 người có lệnh truy nã quốc tế cho phía Hàn Quốc. Hoạt động bàn giao diễn ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, Công an TP.HCM đã bắt và bàn giao Wang Teasan (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc), người có lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) về hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Lực lượng công an bàn giao Wang Teasan (áo đen, đứng giữa) cho phía Hàn Quốc. (Ảnh: CACC)

Wang Teasan bị cáo buộc gọi điện cho nhiều người, nói đang nắm giữ clip nóng của họ và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè họ nếu không chuyển tiền. Thực tế Wang Teasan không có các clip này.

Công an TP.HCM cũng bàn giao 2 đối tượng khác có lệnh truy nã đỏ của Interpol cho phía Hàn Quốc, gồm: Han Joohee (sinh năm 1992) và Bang Giseong (sinh năm 1997).

Han Joohee bị cáo buộc đã lập, vận hành trang web gái gọi online. Thực ra, y không “chăn dắt chân dài” mà dùng chiêu thức lừa nhiều người đàn ông hám của lạ chuyển tiền để gặp các cô gái ảo trên mạng.

Còn Bang Giseong bị cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia thông qua chiêu thức gọi điện giả mạo cán bộ của các cơ quan tư pháp tại Hàn Quốc.

Đường dây của Bang Giseong thao túng tâm lý, ép nhiều nạn nhân chuyển tiền bằng cách đe dọa đang điều tra hình sự họ; đồng thời hướng dẫn, thúc ép họ mua tiền ảo chuyển vào ví điện tử do chúng chỉ định.