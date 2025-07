Công an TP Đà Nẵng tối 28/7 cho biết, Công an xã Trà Linh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Hiệp (sinh năm 2008, trú Thôn 2, xã Trà Linh) về hành vi “Hiếp dâm” theo Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 16/7/2025, Công an xã Trà Linh đã nhận được tin báo từ bà H.T.T về việc bị Hồ Văn Hiệp hiếp dâm tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 14/7. Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an xã Trà Linh đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình để truy tìm và vận động đối tượng ra đầu thú. Đến sáng ngày 25/7/2025, Hồ Văn Hiệp đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan Công an, Hiệp thừa nhận rằng sau khi cùng ăn nhậu tại nhà bà H.T.T, lợi dụng lúc nạn nhân say xỉn, mất khả năng tự vệ, Hiệp đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân rồi bỏ trốn.

Điều 141 Bộ luật Hình sự Tội hiếp dâm 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; c) Nhiều người hiếp một người; d) Phạm tội 02 lần trở lên; đ) Đối với 02 người trở lên; e) Có tính chất loạn luân; g) Làm nạn nhân có thai; h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; i) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; k) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

