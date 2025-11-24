Ngày 24/11, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Phùng Đoàn Lê Văn (SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hoà, trú phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 20/11, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm balo tại khu vực bãi giữ xe trung tâm thương mại Lotte Mart.

Phùng Đoàn Lê Văn bị bắt giữ

Nhận tin, Ban Chỉ huy Công an phường đã triển khai ngay phương án truy xét nóng, giao Tổ Phòng chống tội phạm giữ vai trò chủ công, phối hợp cùng Tổ Cảnh sát khu vực và lực lượng bảo vệ siêu thị tiến hành trích xuất, phân tích hình ảnh từ hệ thống camera để xác định hướng di chuyển của đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Tổ PCTP và Tổ CSKV đã xác định đối tượng nghi vấn là Văn nên tổ chức truy bắt thành công chỉ trong thời gian ngắn.