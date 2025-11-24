HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Phùng Đoàn Lê Văn

Minh Tuệ |

Qua truy xét, công an đã bắt giữ Phùng Đoàn Lê Văn vì trộm cắp ba lô tại bãi giữ xe Lotte Mart (phường Tân Hưng, TP.HCM) trong thời gian ngắn.

Ngày 24/11, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Phùng Đoàn Lê Văn (SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hoà, trú phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 20/11, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm balo tại khu vực bãi giữ xe trung tâm thương mại Lotte Mart.

Bắt giữ Phùng Đoàn Lê Văn- Ảnh 1.

Phùng Đoàn Lê Văn bị bắt giữ

Nhận tin, Ban Chỉ huy Công an phường đã triển khai ngay phương án truy xét nóng, giao Tổ Phòng chống tội phạm giữ vai trò chủ công, phối hợp cùng Tổ Cảnh sát khu vực và lực lượng bảo vệ siêu thị tiến hành trích xuất, phân tích hình ảnh từ hệ thống camera để xác định hướng di chuyển của đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Tổ PCTP và Tổ CSKV đã xác định đối tượng nghi vấn là Văn nên tổ chức truy bắt thành công chỉ trong thời gian ngắn.

Khởi tố một chủ quầy ở Chợ Cồn vì buôn bán hàng cấm
Tags

mất trộm

người dân

chợ cồn

tỉnh Khánh Hoà

Công an phường Tân Hưng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại