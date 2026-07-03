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Bắt giữ Phạm Thị Oanh SN 1980 và 3 người đàn ông

Chi Chi
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Đây là nhóm đối tượng làm giả văn bằng, chứng chỉ trên không gian mạng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra trên không gian mạng; đồng thời xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị xử lý gồm: Nguyễn Văn Thiện (SN 1986, trú tại tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thành Luân (SN 1993, trú tại thành phố Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, trú tại thành phố Hà Nội) và Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại thành phố Hải Phòng) về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ Phạm Thị Oanh SN 1980 và 3 người đàn ông - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA Quảng Ninh

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Thiện tổ chức hoạt động làm giả nhiều loại văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ của cơ quan, tổ chức để bán cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Để mở rộng hoạt động, Thiện lôi kéo các đối tượng còn lại tham gia tìm kiếm khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Các đối tượng đăng tải quảng cáo nhận làm văn bằng, chứng chỉ và nhiều loại giấy tờ khác trên mạng xã hội; sau khi tiếp nhận thông tin của khách hàng đã sử dụng máy tính, máy in màu, máy photocopy, máy ép nhiệt cùng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để sản xuất tài liệu giả. Toàn bộ quá trình trao đổi được thực hiện trên không gian mạng, các tin nhắn thường được cài đặt chế độ tự động xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng đã làm giả và tiêu thụ hàng chục văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ như bằng tốt nghiệp THPT, bằng cao đẳng, đại học, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ nghề, chứng chỉ quốc phòng và an ninh, chứng chỉ vận hành xe nâng... cho nhiều người tại các địa phương trên cả nước, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ giả dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi làm giả, mua bán, môi giới hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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