Ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật điện thoại của trẻ em ở Long Thành. Cụ thể, khoảng 16h50 ngày 27/1/, cháu M.A (SN 2010) đạp xe đạp điện chở em ruột tên M.Anh (SN 2011, cùng trú tại khu Phước Hải, TT Long Thành).

Khi đi đến hẻm trên đường Lê Duẩn, thuộc ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành bị 1 đối tượng cướp giật điện thoại Iphone, 12 Promax.

Ngay khi nhận tin báo lúc 17h30, Công an huyện Long Thành triển khai nhiều Tổ công tác nhanh chóng điều tra, truy xét vụ việc. Chỉ hơn 3 giờ tiếp nhận tin báo, đến khoảng 20h30 cùng ngày, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ 02 đối tượng là nghi phạm vụ án.

Công an xác định đối tượng Phạm Quốc Thắng (SN: 1999, HKTT: Khu Phước Hải, TT. Long Thành) điều khiển xe mô tô FUTURE trắng, BKS 60G1-528.xx đi một mình, trực tiếp cướp giật điện thoại của các nạn nhân.

2 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau đó, đồng phạm là Nguyễn Tấn Hoàng (SN: 1983, HKTT: Tổ 12, khu 15, xã Long Đức, huyện Long Thành) điều khiển xe honda Raider đỏ - đen, BKS: 60AN, đi một mình phía sau với mục đích ngăn cản nếu nạn nhân đuổi theo.

Khi các đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành thì bị công an ập vào bắt giữ, thu hồi điện thoại Iphone 12, thu giữ 02 xe mô tô của 2 đối tượng.

Hiện Công an huyện Long Thành đang lập hồ sơ xử lý đối tượng và mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Công an cũng ra thông báo ai là người bị hại liên quan đến các đối tượng trên thì nhanh chóng liên hệ với Thiếu tá Đặng Quang Hùng, Đội trưởng Cảnh sát hình sự - Công an huyện Long Thành (SĐT: 0985569942) để được hướng dẫn giải quyết.