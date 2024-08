Bắt giữ ông Nguyễn Văn Thành

Thực hiện đợt Cao điểm tổng rà soát xác minh truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã năm 2024 do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát động, lực lượng làm công tác truy nã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức xác minh, truy bắt.

Qua sàng lọc, phân tích, đánh giá thông tin, ngày 22/8/2024, Công an thị xã La Gi phối hợp với Công an xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1956, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại xã Cái Dầu, huyện Thạnh Phú, tỉnh An Giang) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 13 năm lẩn trốn.

Trước đó, vào ngày 28/6/2011, tại thị xã La Gi, Thành cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Thành liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Đến năm 2020, Thành đến tỉnh Bến Tre rồi làm thuê, giữ nhà cho một người dân ở địa phương đến khi bị bắt.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thành. Ảnh: CA tỉnh Bình Thuận