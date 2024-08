Khởi tố người điều khiển xe đạp có nồng độ cồn, tấn công CSGT

Ngày 20/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khổng Văn Lợi (sinh năm 1981, ĐKTT tại thôn Trần Hiềng, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 13h50′ ngày 12/06, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an quận Hải An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực trước cửa số nhà 202 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Ông Khổng Văn Lợi không chấp hành hiệu lệnh Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an quận Hải An. Ảnh: Cổng tin tức TP Hải Phòng

Trong quá trình kiểm soát, Tổ công tác phát hiện ông Lợi điều khiển xe đạp, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, ông này không chấp hành, có lời nói và hành vi sử dụng 1 bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp tấn công 1 chiến sĩ trong Tổ công tác.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã đưa ông Lợi về trụ sở Công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, người này có mức cồn đo được là 0,025 mg/1 lít khí thở.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với ông Khổng Văn Lợi về hành vi: Chống người thi hành công vụ quy định tại Khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.