Bắt giữ nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng, tạm giữ 8,2 tỷ đồng

Nữ diễn viên Rybena “Nana” Intachai 44 tuổi được lực lượng thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế dẫn giải về trụ sở để thông báo cáo buộc và thẩm vấn. Nana từ chối trả lời mọi câu hỏi của báo chí khi xuất hiện tại đây.

Theo thiếu tướng Tasapoom Jaruprat - chỉ huy đơn vị phòng chống tội phạm kinh tế - nhóm bạn thân của Nana đã nộp đơn tố cáo cô vào giữa tháng trước. Tổng cộng có 17 người đứng đơn, cho biết Nana vay mượn từ họ số tiền khoảng 195 triệu baht (khoảng 161 tỷ đồng).

Ảnh: Wassayos Ngamkham

Sau quá trình điều tra các giao dịch tài chính, cảnh sát đã xin lệnh bắt vào chiều ngày 2/12 với cáo buộc gian lận tài sản và lừa đảo công chúng liên quan đến hoạt động vay mượn.

Cùng với việc bắt giữ, cảnh sát cũng tạm giữ số tài sản trị giá khoảng 10 triệu baht (khoảng 8,2 tỷ đồng) của Nana để phục vụ điều tra, gồm xe cộ, túi xách, đồng hồ, trang sức và các món đồ nghệ thuật.

Thiếu tướng Tasapoom cho biết từ tháng 9 năm 2022, Nana đã mời các nạn nhân góp vốn vào nhiều dự án kinh doanh khác nhau mà cô quảng cáo, từ cho vay với lãi suất 4 đến 7 phần trăm mỗi tháng, giao dịch chứng khoán, sân bóng rổ cho đến quán ăn ở nước ngoài. Trong số người tố cáo có diễn viên Janie Tienphosuwan, 44 tuổi, người khai rằng Nana mời cô đầu tư vào một dự án nhà hàng tại Mỹ nhưng sau đó dự án này được xác định là không tồn tại. Janie mất khoảng 3 triệu baht (khoảng 2,4 tỷ đồng) trong vụ việc.

Luật sư của Nana, ông Saiyud Pengboonchu, cho biết ông đã chuẩn bị tài sản trị giá 500.000 baht (413 triệu đồng) để xin bảo lãnh tạm thời cho thân chủ. Ông nói Nana rất lo lắng cho gia đình và việc xin bảo lãnh vì cô chưa từng bị truy tố trước đây. Luật sư cũng không chắc có bao nhiêu chủ nợ hay liệu có thêm nghệ sĩ nào là nạn nhân.

Ông Saiyud cho biết mình đã đưa Nana đến Cục Điều tra Trung ương vào thứ hai để thể hiện thiện chí hợp tác, nhưng thời điểm đó việc đầu thú không được chấp nhận.

Theo thiếu tướng Tasapoom, luật sư của Nana xuất hiện vào tối thứ hai sau giờ làm việc để đề xuất cô ra đầu thú, song khi đó cô vẫn chưa được xác định là nghi phạm. Sau đó, vì tính chất vụ án có thể dẫn đến mức án hơn ba năm tù, cảnh sát đã tiến hành xin lệnh bắt khẩn cấp mà không gửi giấy triệu tập trước.

Hiện tại, Nana phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định cô không biết việc vay mượn của mình là bất hợp pháp và tin rằng sẽ có khả năng hoàn trả đầy đủ cho các chủ nợ.

Tháng trước, Nana từng đăng một video thừa nhận việc kêu gọi đầu tư theo hình thức mập mờ, vay tiền của nhiều người nhưng không chi trả lãi như cam kết. Cô nói rằng các dự án kinh doanh khiến mình chìm sâu vào nợ nần và phủ nhận việc dùng tiền cho cờ bạc hoặc hoạt động phi pháp.

“Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ cố gắng trả nợ sớm nhất có thể,” Nana nói trong video. Nana kết hôn với Prinya “Way” Intachai, thành viên nhóm hip hop nổi tiếng Thaitanium.

Nguồn: Bangkok Post