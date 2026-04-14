Bắt giữ Nguyễn Yến Vy SN 2005

Ngày 13/4, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 3,5kg cần sa.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện và làm rõ Lê Gia Bảo (sinh năm 2007) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ gần 1kg cần sa. Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận số ma túy trên nhằm mục đích bán lại cho khách và được mua từ Nguyễn Yến Vy (sinh năm 2005).

Đối tượng Nguyễn Yến Vy (sinh năm 2005)

Đối tượng Lê Gia Bảo (SN 2007)

Mở rộng điều tra, Công an phường Cửa Nam tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Yến Vy. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 2,6kg cần sa. Vy thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc là 3.574,56 gam cần sa, cùng một cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc buôn bán ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.