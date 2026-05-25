Bắt giữ Nguyễn Văn Tiến SN 1999 từ tin báo qua Fanpage

Trang Anh
|

Công an xã Hạ Bằng đã tiếp nhận nguồn tin quần chúng nhân dân gửi qua Fanpage mạng xã hội Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng” và tiến hành xác minh.

Công an TP Hà Nội tối 24/5 cho biết, ngày 21/5, Công an xã Hạ Bằng, đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) buôn bán trái phép qua ứng dụng Giao hàng nhanh (GHN), tang vật thu giữ 8.3kg pháo nổ.

Trước đó, qua tin báo tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân gửi qua Fanpage mạng xã hội Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng” về 01 trường hợp có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ thông qua ứng dụng Giao hàng nhanh. Công an xã Hạ Bằng đã tiến hành tiếp nhận nguồn tin và xác minh theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật bị thu giữ - Ảnh: Công an Hà Nội


Ngày 21/5/2026, Công an xã Hạ Bằng kiểm tra đối với nhân viên giao hàng, phát hiện trong gói hàng do Nhân viên của Giao hàng nhanh có 4 dây pháo nổ, chiều dài mỗi dây dài 2m. Tổng khối lượng là 8,3kg.

Ngay sau đó, Công an xã Hạ Bằng đã xác minh và triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) đến trụ sở để làm việc. Đối tượng Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.

Hiện Công an xã Hạ Bằng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

