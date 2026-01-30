Bắt giữ Nguyễn Thị Mai SN 1986

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 30/01 cho biết đã bắt giữ tại Nguyễn Thị Mai (SN 1986, trú tại số 9A, ngõ 75, đường Thành Bắc, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.

Nguyễn Thị Mai là bị can chính trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, vào ngày 16/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã số 4327 đối với Mai với tính chất "đặc biệt nguy hiểm".

Đáng chú ý, để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, đối tượng đã tìm cách ra nước ngoài, buộc tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phải phát lệnh truy nã quốc tế số A-18237/12-2025 vào tháng 12/2025. Sau thời gian dài theo dõi di biến động, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng tại khu vực biên giới phía Bắc.

Nguyễn Thị Mai thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Vụ bắt giữ là kết quả phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự & Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cao Bằng cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Các đơn vị đã triển khai lực lượng bao vây và bắt giữ thành công Nguyễn Thị Mai khi đối tượng xuất hiện tại khu vực cửa khẩu.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang thực hiện các thủ tục di lý Nguyễn Thị Mai về Công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự vận động đối tượng truy nã Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 2003, trú tại thành phố Hải Phòng) đầu thú. Đây là đối tượng truy nã “Nguy hiểm” về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Quyết định truy nã số 18871/QĐTN-CSHS ngày 09/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh.