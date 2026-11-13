HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ người đàn ông ngoài 50 tuổi sát hại thiếu nữ từng bị chính con trai của nghi phạm xâm hại tình dục

Chi Chi
|

Nạn nhân tử vong là người từng bị con trai của nghi phạm xâm hại tình dục vào tháng 1 vừa qua.

Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông ngoài 50 tuổi với cáo buộc sát hại một thiếu nữ ở độ tuổi teen tại quận Seongbuk, Seoul. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là nạn nhân trong vụ án xâm hại tình dục do chính con trai của nghi phạm thực hiện.

Theo thông tin từ cơ quan công an ngày 11 tháng 11, Đồn Công an Seongbuk Seoul đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng A ngoài 50 tuổi vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng cùng ngày tại Jeongneung-dong, quận Seongbuk với cáo buộc sát hại nạn nhân.

Bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu nữ từng bị con trai xâm hại tình dục tại Seoul - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân tử vong là người từng bị con trai của nghi phạm A xâm hại tình dục vào tháng 1 vừa qua. Nghi phạm được cho là đã nắm được lịch trình di chuyển của nạn nhân trong quá trình cô gái chuyển sang trung tâm bảo trợ mới.

Ghi nhận tại hiện trường vụ việc vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Đội Đội điều tra khoa học thuộc lực lượng công an đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Dây niêm phong đã được giăng tại cổng vào của căn nhà riêng - nơi được xác định là hiện trường xảy ra vụ án, đồng thời lực lượng chức năng liên tục kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào khu vực này.

Tuy nhiên, do đối tượng A bị bắt trong tình trạng say rượu nặng nên cơ quan công an hiện vẫn chưa thể tiến hành lấy lời khai chính thức. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa A và nạn nhân, cũng như điều tra cụ thể về động cơ và diễn biến chi tiết của hành vi phạm tội.

Nguồn: Newsis

Vì sao Hà Nội cấm trồng nhóm cây có bonsai cao 60cm được định giá 1,2 tỷ đồng, gỗ làm bút chì, nhạc cụ và đồ chơi?
Tags

Seoul

xâm hại tình dục

sát hại

tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại