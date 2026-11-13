Nạn nhân tử vong là người từng bị con trai của nghi phạm xâm hại tình dục vào tháng 1 vừa qua.

Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông ngoài 50 tuổi với cáo buộc sát hại một thiếu nữ ở độ tuổi teen tại quận Seongbuk, Seoul. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là nạn nhân trong vụ án xâm hại tình dục do chính con trai của nghi phạm thực hiện.

Theo thông tin từ cơ quan công an ngày 11 tháng 11, Đồn Công an Seongbuk Seoul đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng A ngoài 50 tuổi vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng cùng ngày tại Jeongneung-dong, quận Seongbuk với cáo buộc sát hại nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân tử vong là người từng bị con trai của nghi phạm A xâm hại tình dục vào tháng 1 vừa qua. Nghi phạm được cho là đã nắm được lịch trình di chuyển của nạn nhân trong quá trình cô gái chuyển sang trung tâm bảo trợ mới.

Ghi nhận tại hiện trường vụ việc vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Đội Đội điều tra khoa học thuộc lực lượng công an đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Dây niêm phong đã được giăng tại cổng vào của căn nhà riêng - nơi được xác định là hiện trường xảy ra vụ án, đồng thời lực lượng chức năng liên tục kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào khu vực này.

Tuy nhiên, do đối tượng A bị bắt trong tình trạng say rượu nặng nên cơ quan công an hiện vẫn chưa thể tiến hành lấy lời khai chính thức. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa A và nạn nhân, cũng như điều tra cụ thể về động cơ và diễn biến chi tiết của hành vi phạm tội.

Nguồn: Newsis