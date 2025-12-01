HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ người đàn ông dùng súng bắn chỉ thiên 'góp vui' trong đám cưới

Hoài Nam |

Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng súng bắn chỉ thiên nhằm tạo ra tiếng pháo nổ để “góp vui” trong đám cưới bạn rồi mang về nhà cất giấu.

Ngày 1/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, trước đó vào khoảng 20h30' ngày 13/11, Trương Văn Bạch đến dự đám cưới tại nhà anh Dương Văn N. (thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắt giữ người đàn ông dùng súng bắn chỉ thiên trong đám cưới ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Trương Văn Bạch tại cơ quan điều tra.

Đến 21h cùng ngày, Bạch về nhà lấy súng rồi đến đám cưới. Khoảng 30 phút sau, Trương Văn Bạch mang súng ra bắn chỉ thiên 1 phát lên trời tạo như tiếng pháo nổ để “góp vui” cho đám cưới. Sau đó đối tượng mang súng về nhà cất giấu khi thực hiện xong hành vi. Sự việc này cũng khiến nhiều người dân địa phương hoảng loạn.

Đến trưa 19/11, Trương Văn Bạch nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố thông báo, rà soát người liên quan đến vụ việc nổ súng tại đám cưới vào tối 13/11.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Trương Văn Bạch đã đến Công an xã Hương Phố đầu thú, khai báo về hành vi vi phạm và giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Va chạm giao thông, 2 nam thanh niên đánh người đi đường dã man
Tags

công an tỉnh Hà Tĩnh

N.

Công an xã Hương Phố

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại