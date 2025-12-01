HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Va chạm giao thông, 2 nam thanh niên đánh người đi đường dã man

Nguyễn Hưởng |

Chỉ vì mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Lưu Đức Khanh cùng Đỗ Trọng Tuyến đã đuổi theo đánh nạn nhân dã man với tỉ lệ thương tích là 13%.

Ngày 1-12, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Va chạm giao thông dẫn đến vụ đánh người đi đường dã man tại Hà Nội - Ảnh 1.

Lưu Đức Khanh tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 24-11-2025, Công an xã An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H trú tại xã An Khánh, Hà Nội về việc bị 2 nam thanh niên đánh tại khu đô thị Geleximco An Khánh. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ 2 nam thanh niên trong vụ việc là Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994 trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Lưu Đức Khanh. Sau khi sự việc xảy ra, Đỗ Trọng Tuyến đã bỏ trốn.

Trong quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai nhận do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H.

Kết quả giám định tỉ lệ thương tích sơ bộ của anh H. là 13%.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục triệu tập Đỗ Trọng Tuyến để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

