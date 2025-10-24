Trưa 24-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Mai Xuân T. (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ gây xôn xao dư luận.

Thời điểm bị bắt giữ, T. đang trên một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng.



Mai Xuân T. tại cơ quan công an

Hiện cơ quan công an đã bàn giao Mai Xuân T. cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý. Bước đầu, Mai Xuân T. đã khai nhận hành vi phạm tội.



Như đã thông tin, tối 23-10, bà Nguyễn Thị T. (SN 1978, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Võ Chí H. (SN 1988, tỉnh Cà Mau) đang ở tại một phòng trọ ở tổ dân phố 2B (xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị một người đàn ông xông vào cầm hung khí chém cả 2 trọng thương.

Trong đó, bà T. bị thương vùng mặt, đầu, còn ông H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Cơ quan công an đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Mai Xuân T. nên khẩn trương truy bắt.

Được biết, trước đây Mai Văn T. và bà Nguyễn Thị T. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị T. sống chung với nhau như vợ chồng với ông Võ Chí H. Do ghen tuông, Mai Xuân T. đã nhiều lần đe doạ, uy hiếp bà Nguyễn Thị T.



Nghi phạm Mai Xuân T. xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ bị thương được camera ghi lại



