Ngày 26/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm giết người khi đối tượng đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Trước đó, ngày 25/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin phối hợp truy xét nhanh từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM về một nghi phạm liên quan vụ giết người xảy ra vào đêm 24/12 tại TPHCM.

Đối tượng được xác định là Huỳnh Kim Long (22 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM), sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm Huỳnh Kim Long bị bắt giữ khi đang khi đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Nhận được đề nghị phối hợp, lực lượng biên phòng đã triển khai tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực nội, ngoại biên, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra hành khách xuất nhập cảnh.

Đến khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay (ngày 26/12), trong quá trình làm thủ tục tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Kim Long có nhiều dấu hiệu nghi vấn và trùng khớp với đặc điểm nhận dạng nghi phạm đang bị truy xét.

Qua kiểm tra, xác định đúng đối tượng liên quan trực tiếp vụ án, lực lượng biên phòng đã tiến hành bắt giữ và đưa về đồn để xử lý theo quy định.

Theo lời khai ban đầu, tối 24/12, Huỳnh Kim Long đang ở nhà thì nghe vợ cãi nhau qua điện thoại với một người phụ nữ, hai bên có lời lẽ đe dọa. Sau đó, Long trực tiếp nói chuyện với người này qua điện thoại và hẹn gặp tại khu vực chợ Phú Nhuận (TPHCM).

Đối tượng Huỳnh Kim Long (giữa).

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long nhờ một người bạn chở đến điểm hẹn. Tại đây, Long thấy có 5 người gồm 1 nữ và 4 nam, trong đó có một người đàn ông đứng ra xác nhận là người đã nói chuyện điện thoại trước đó. Do bức xúc, hai bên xảy ra xô xát và Long rút con dao mang theo trong người chém nhiều nhát vào đối phương.

Sau khi gây án, Long rời khỏi hiện trường rồi được một người bạn khác chở về nhà tại quận Gò Vấp (cũ) và ở lại qua đêm. Đến chiều 25/12, Long tiếp tục di chuyển về khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đổi hướng sang cửa khẩu Mỹ Quý Tây với ý định xuất cảnh sang Campuchia.

Khi Long vừa đến để làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây vào sáng 26/12 thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao Huỳnh Kim Long cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.