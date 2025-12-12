HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ nghi phạm cướp nhầm vàng giả ở Tây Ninh: Diễn biến vụ án gây chú ý

Hải Đường |

Nguyễn Văn Tạo đem số vàng cướp được đi bán nhưng bị phát hiện vàng giả nên ném bỏ, sau đó lẩn trốn đến khi bị bắt giữ

Ngày 12-12, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm Nguyễn Văn Tạo (SN 1991; thường trú phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Bắt giữ nghi phạm cướp vàng giả ở Tây Ninh: Diễn biến vụ án gây chú ý - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tạo bị bắt cùng tang vật

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-12, bà T.A (40 tuổi; ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đang nằm trên võng trước hiên nhà, bên cạnh để túi xách có nhiều tài sản. T

Bất ngờ, một đối tượng lạ mặt đã đến gần rồi dùng dao khống chế bà A. để cướp toàn bộ tài sản.

Tiến hành điều tra truy xét, đến 9 giờ ngày 6-12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi phạm Tạo.

Quá trình điều tra, Tạo khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị hung khí rồi chạy xe rảo quanh địa bàn phường Trảng Bàng để tìm người cướp tài sản.

Khi chạy ngang qua nhà bà A, thấy nạn nhân nằm võng một mình, xung quanh vắng người nên Tạo dừng phương tiện rồi nhanh chóng đi vào dùng dao khống chế cướp túi xách của nạn nhân, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường.

Về nhà trọ, Tạo kiểm tra bên trong thấy có 1,5 triệu đồng, 110 USD, 1 sợi dây chuyền và 2 mặt dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền bạch kim…

Tạo đem số vàng cướp được đi bán nhưng bị phát hiện là vàng giả nên ném bỏ, sau đó lẩn trốn đến khi bị bắt giữ.

Đang uống rượu thì nhớ ra chuyện bạn kể, người đàn ông cầm gạch ném vào nhà dân: Lộ thêm sai phạm
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại