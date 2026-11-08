Bắt giữ nam bảo vệ 33 tuổi xâm hại cụ bà 74 tuổi

Đối tượng đã chủ động bắt chuyện và ngỏ ý muốn mời nạn nhân ăn cơm để dụ bà lên xe máy.

Một vụ việc chấn động vừa xảy ra tại tỉnh Phitsanulok, Thái Lan khi một bảo vệ 33 tuổi bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc dụ dỗ và xâm hại tình dục cụ bà 74 tuổi tại khu vực bờ sông.

Theo truyền thông địa phương Khaosod, nạn nhân 74 tuổi đang ngồi trước một quán gỏi đu đủ thì bị nghi phạm Suttipong, 33 tuổi, tiếp cận. Đối tượng này hiện đang làm bảo vệ cho một trường đại học nổi tiếng trong khu vực. Suttipong đã chủ động bắt chuyện và ngỏ ý muốn mời nạn nhân ăn cơm để dụ bà lên xe máy. Sau khi lấy được sự tin tưởng, đối tượng chở nạn nhân đến khu vực bụi rậm hẻo lánh ven sông để thực hiện hành vi đồi bại, rồi bỏ lại nạn nhân gần một quán ăn.

Nghi phạm đã lừa nạn nhân đi theo mình

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 11, lực lượng cảnh sát tỉnh Phitsanulok đã tiến hành trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường để truy vết. Hình ảnh ghi lại cho thấy nghi phạm điều khiển xe máy chở cụ bà đi về hướng hiện trường, nhưng khi quay về thì chỉ đi một mình. Cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ Suttipong ngay trong ngày.

Hiện trường vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Suttipong đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận vụ việc xảy ra khi đang trên đường đến trường làm việc. Nhìn thấy cụ bà, nghi phạm nảy sinh ý đồ xấu và không thể kiểm soát được bản thân do có sở thích tình dục kỳ quặc đối với người cao tuổi. Mặc dù nghi phạm đã gửi lời xin lỗi đến nạn nhân cùng gia đình và chấp nhận hình phạt của pháp luật, vụ việc vẫn gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận Thái Lan.

Nguồn: ETtoday