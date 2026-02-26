HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt giữ một nữ quái người Hải Phòng theo lệnh truy nã đặc biệt

Nguyễn Hoàn |

Hoàng Ngọc Ánh (SN 2002), nữ quái bị truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vừa bị tổ cảnh sát thuộc Công an phường Ngô Quyền (Hải Phòng) phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm – Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Ánh (SN 2002, ở An Lão, Hải Phòng ).

Bắt giữ nữ quái Hải Phòng theo lệnh truy nã đặc biệt về ma túy - Ảnh 1.

Hoàng Ngọc Ánh (dấu X) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, Hoàng Ngọc Ánh bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt ngày 27/11/2024 của Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Hải Phòng về tội “ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ”.

Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Ngọc Ánh bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Công an phường Ngô Quyền đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc.

