Bắt quả tang thanh niên sinh năm 2006 dùng clip nóng để cưỡng dâm người yêu cũ trong nhà nghỉ

Tâm An |

Từ clip nhạy cảm quay lén trong thời gian yêu nhau, nam thanh niên 20 tuổi ở Đà Nẵng nhiều lần đe dọa phát tán để ép bạn gái cũ quan hệ tình dục và bị công an bắt quả tang khi đang cưỡng dâm nạn nhân tại nhà nghỉ.

Ngày 25/2, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.N (SN 2006, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Trước đó, lúc 14h45 ngày 24/2, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra một phòng nghỉ tại một nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện, bắt quả tang N.V.N đang cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X (SN 2007, trú phường Điện Bàn).

Qua đấu tranh ban đầu, N.V.N khai nhận, cuối năm 2023, thanh niên này và chị L.T.X có quan hệ tình cảm và từng tự nguyện quan hệ tình dục. Trong thời gian này, N.V.N đã lén quay lại các video nhạy cảm.

Bắt quả tang thanh niên cưỡng dâm bạn gái cũ tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng N.V.N tại cơ quan công an.

Sau khi hai người chia tay, từ đầu tháng 2/2026, N.V.N nhiều lần đe dọa sẽ phát tán các video lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình nạn nhân nếu chị L.T.X không đồng ý gặp mặt. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và gia đình, cô gái này buộc phải chấp nhận yêu cầu của đối tượng.

Cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư, N.V.N đã hai lần ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục trái ý muốn. Đến chiều 24/2, khi đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tại nhà nghỉ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tang vật tạm giữ gồm một điện thoại di động nghi dùng để lưu giữ các video và một số vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

