Bắt giữ Lê Phước Khởi 48 tuổi liên quan đến số tiền bán đất trị giá 360 triệu đồng

Sau khi nhận tiền, Khởi không thực hiện việc chuyển nhượng, bàn giao đất theo thỏa thuận và chiếm đoạt số tiền của người mua.

Ngày 26/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ Lê Phước Khởi (sinh năm 1978, trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ)), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Quyết định truy nã ngày 12/11/2025.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/01/2021, Lê Phước Khởi thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn N. một phần đất tại ấp 6, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), với giá 450 triệu đồng. Ông N. đã giao trước cho Khởi 360 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khởi không thực hiện việc chuyển nhượng, bàn giao đất theo thỏa thuận. Qua xác minh, phần đất này đã được Khởi chuyển nhượng cho người khác, không còn thuộc quyền sử dụng của Khởi.

Mặc dù ông N. nhiều lần yêu cầu giải quyết, hoàn trả số tiền đã nhận nhưng Khởi không thực hiện.

Đối tượng truy nã Lê Phước Khởi bị bắt tại xã Tân Thạnh (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Ngày 20/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp, Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Phước Khởi về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, Khởi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn, Lê Phước Khởi tìm cách cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi nơi ở và công việc nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Trước tình hình đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung lực lượng, chủ động triển khai các biện pháp truy xét, rà soát, xác minh thông tin liên quan đến đối tượng và những địa bàn có khả năng đối tượng xuất hiện.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt truy bắt đối tượng truy nã, cán bộ, chiến sĩ Tổ truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiên trì xác minh, từng bước làm rõ nơi lẩn trốn của Lê Phước Khởi tại ấp Saintard, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, Tổ truy nã khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức lực lượng và bắt giữ thành công Lê Phước Khởi, bảo đảm an toàn, đưa đối tượng về cơ quan Công an để xử lý theo quy định.