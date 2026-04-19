HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ kẻ đâm tử vong trưởng thôn khi giải quyết mâu thuẫn xả thải

VIÊN MINH |

Một trưởng thôn ở Ninh Bình bị đâm tử vong khi đến giải quyết mâu thuẫn về xả nước thải sinh hoạt, một người khác bị thương.

Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Liêm Hà. Án mạng xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 14/4 tại nhà của Lê Thanh Bình (sinh năm 1984), thôn Cự Xá.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công an xã Liêm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14/4, Bình xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là chị Lê Thị Tươi (sinh năm 1987) về việc xả nước thải trong sinh hoạt. Trong lúc cãi vã, Bình ném búa đinh ném về phía chị Tươi nhưng không trúng.

Vụ án giết người Ninh Bình: Trưởng thôn bị đâm tử vong khi giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sự việc được người dân báo với chính quyền địa phương. Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Trọng Hưng (sinh năm 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở và ông Lê Đình Thành (sinh năm 1968), Trưởng thôn Cự Xá đến để giải quyết, yêu cầu Lê Thanh Bình về nhà văn hóa thôn làm việc.

Bình không chấp hành, có biểu hiện chống đối. Trong quá trình lực lượng cơ sở tổ chức khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy con dao quắm dài khoảng 50cm tấn công khiến ông Thành bị thương ở vùng sườn.

Bị khống chế và tước hung khí, Lê Thanh Bình tiếp tục lấy thêm một con dao khác, dạng dao bầu dài khoảng 25cm, đâm ông Thành và anh Hưng. Vụ việc khiến ông Lê Đình Thành qua đời do mất máu cấp; anh Nguyễn Trọng Hưng bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt giữ Lê Thanh Bình để điều tra hành vi giết người.

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 16 tỷ đồng: Công an yêu cầu một công ty lên làm việc
Tags

công an tỉnh Ninh Bình

Phòng Cảnh sát Hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại